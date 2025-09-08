Czy mieczyki zimują w gruncie?

Nie. Mieczyki w Polsce nie zimują w gruncie. Wynika to z ich słabej odporności na mróz. Co więcej, nie przetrwają na zewnątrz ze względu na deszcze i śnieg, które sprawiają, że ziemia staje się dla nich zbyt wilgotna. W takiej glebie mieczyki po prostu zgniją.

Mieczyki - czy są wieloletnie?

Tak, mieczyki to rośliny wieloletnie, ale przez to, że nie zimują w polskim klimacie wykopujemy je na zimę i przechowujemy aż do zakończenia wiosennych przymrozków. Następnie sadzimy do ogrodu i czekamy aż ponownie zakwitną.

Ważne Czy przycinać liście mieczyków? Po przekwitnięciu ścinamy kwiatostan mieczyka, ale zostawiamy jak najwięcej liści. Wszystko to w celu odżywienia cebuli. Nie dopuszczamy do zawiązania nasion, ponieważ roślina przekazuje wówczas bardzo dużo substancji odżywczych. Po wycięciu przekwitłych kwiatostanów gromadzone są one w cebuli. Na tym nam właśnie zależy. Cebula będzie duża, silna i w przyszłym sezonie wytworzy zdrowy kwiat.

Czy wykopać na zimę mieczyki z ogrodu?

Tak. Jak już zostało wspomniane, mieczyki nie przezimują w gruncie. Jeśli chcemy uprawiać je w kolejnych sezonach, należy przyciąć ich zielone liście np. 10 centymetrów od gruntu i następnie ostrożnie wykopać bulwę z ziemi. Kiedy najlepiej wykopać mieczyki na zimę? Zdaniem ekspertów zabieg ten wykonujemy na przełomie września i października. Ważne, aby zdążyć przed pierwszymi przymrozkami.

Wykopane i oczyszczone z gleby cebule przetrzymujemy w suchym, chłodnym (najlepiej około 5 stopni na plusie) i ciemnym miejscu około 2 tygodnie. Następnie można delikatnie pozbyć się łodygi, korzeni i przenieść wszystkie cebule do docelowego kartonu czy kosza, w którym przeczekają zimę. Czasami zdarza się, że bulwy gniją. Warto więc sprawdzać je co jakiś czas i eliminować te, u których zaczyna się ten proces.