Dlaczego maliny nie owocują?

Maliny mają to do siebie, że po kilku latach stają się mniej plenne. Owocują później i mniej licznie. Najlepszym sposobem na odrodzenie plantacji malin jest jej wykopanie i przesadzenie. Część roślin wyrywamy, a z części robimy sadzonki do nowej uprawy. Najlepiej przyciąć je na wysokości około 3 cm i oberwać wszystkie liście. Na sadzonki wybieramy korzenie mateczne. To główne korzenie, z których wyrastają korzenie poboczne, tzw. odrosty. Warto wykopać je razem z bryłą ziemi jak na poniższym zdjęciu.

Po ilu latach przesadzamy maliny?

Zdaniem ekspertów maliny zaczynają słabiej owocować po 5-7 latach od posadzenia. To czas, aby zlikwidować uprawę w dotychczasowym miejscu i przenieść sadzonki w drugie.

Kiedy przesadzamy maliny?

Najlepszym czasem na pozbycie się malin w starym miejscu i założenie nowej uprawy jest jesień, a dokładnie październik. Maliny są już wówczas po okresie wydawania owoców, a liście żółkną i zaczynają opadać. To znak, że przygotowują się do zimy. Jest to więc najmniej szkodliwy dla rośliny czas na przesadzanie.

Gdzie przesadzamy maliny?

Maliny najlepiej będą rosły w miejscu słonecznym. Powinny mieć ziemię próchniczą, przepuszczalną. Dobrze jest przekopać ziemią przed posadzeniem, dodać obornika (może być granulowany) i kompostu. Gleba może być lekko kwaśna (pH 5,5-6,5), ale nie powinna być zbyt kwaśna. Gdy w wybranym pod uprawę malin miejscu pH jest niższe, ziemię posypujemy wapnem. W odwrotnej sytuacji, gdy pH jest za wysokie, zakwaszamy glebę np. kwaśnym torfem, fusami z kawy czy igliwiem.

W moim ogrodzie maliny pięknie owocują na wzniesieniu w miejscu osłoniętym od wiatru i w ziemi piaszczysto-gliniastej. Tutaj systematycznie dostarczana woda nie zatrzymuje się. Zbyt wilgotne tereny mogą prowadzić do gnicia korzeni i obumierania roślin. Warto więc wcześniej zaplanować odpowiednie dla malin stanowisko w ogrodzie.