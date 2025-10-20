Chryzantemy - kwiaty listopada

Chryzantemy od lat kojarzą się ze Świętem Wszystkich Świętych czyli 1 listopada. Już w październiku królują w sklepach ogrodniczych i przydrożnych sklepikach. Pod koniec miesiąca można je kupić przy wszystkich cmentarzach. Dostępne są różne rodzaje - niższe, wyższe, drobnokwiatowe, postrzępione i z dużymi kwiatami. Ostatnie lata wprowadzają je także do polskich ogrodów. Zaczynamy ozdabiać nimi nie tylko groby, ale i wejście do domów. Pięknie komponują się z wrzosami oraz ozdobnymi trawami i kapustami.

Co z chryzantemami po Wszystkich Świętych?

Chryzantemy to rośliny obficie kwitnące jesienią. Po Wszystkich Świętych mogą znaleźć zastosowanie w ogrodzie. Roślina pozostawiona na zimę w doniczce z pewnością uschnie lub zmarznie. Tymczasem można w łatwy sposób przedłużyć jej życie, przekopując z donicy do gruntu. Przed posadzeniem ścinamy chryzantemy na wysokości kilku centymetrów (kwiaty przeznaczamy na kompost). W kolejnym roku wyrosną silne i zdrowe. To jedna z najpiękniejszych roślin kwitnących w ostatnich miesiącach sezonu. Razem z kołyszącymi się na wietrze trawami, pomponami hortensji i kolorowymi wrzosami malują jesienny ogród przed zimą.

Odczarujmy chryzantemy

Odczarujmy chryzantemy i sadźmy je do ogrodu. W Azji to symbol siły, długowieczności, szczęścia, godności, cesarskiej władzy, godności i odrodzenia. Wierzy się, że przynoszą radość. Mogą przedłużyć żywotność krajobrazu za oknem. Mają sztywny pokrój i kwitną w soczystych kolorach od eleganckiego białego po bordo i fiolety. Dodatkowym atutem chryzantem po Wszystkich Świętych jest ich cena. Sklepy wyprzedają je nawet po kilka zł za sztukę.

Gdzie sadzić chryzantemy?

W jakim miejscu chryzantema się przyjmie i będzie dobrze rosła? Przede wszystkim nie czekajmy zbyt długo z wsadzeniem ich do gruntu (jeśli są już bardzo niskie temperatury, ścinamy chryzantemy na kilka cm i przechowujemy jak dalie do wiosny), ale miejsce też ma znaczenie. Jeśli w ogrodzie jest zaciszne, a jednocześnie nasłonecznione i ciepłe miejsce, chryzantemy powinny się tam czuć wspaniale. Preferują żyzną i lekko kwaśną glebę (pH od 6 do 7). Jeśli jest zbyt ciężka, mieszamy ją z piaskiem.

Najlepiej posiadane chryzantemy dobrze namoczyć w wodzie. Ja wsadzam je do dużego wiadra i zalewam wodą. Przed wsadzeniem przygotowuję ziemię, porządnie ją przekopując. Jeśli jest uboga w składniki odżywcze, dodaję kompost i obornik. Wykopany dołek powinien być dużo większy od doniczki z rośliną. Dookoła wypełniam przestrzeń żyzną ziemią i ugniatam. Ważne, aby posadzoną chryzantemę dobrze podlać. Jeśli sadzę roślinę niedługo przed przymrozkami, zabezpieczam ją ściółką i dodatkowo kopczykiem. To bardzo ważne, kiedy sadzimy je jesienią.

Ważne Chryzantemy wsadzamy w słoneczne lub półcieniste miejsce, do żyznej gleby, obficie podlewamy i przykrywamy, aby ochronić je przed mrozem.