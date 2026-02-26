Czyszczenie budek lęgowych dla ptaków

Dlaczego czyszczenie budek lęgowych jest tak ważne? Po pierwsze w budce zwyczajnie może już nie być miejsca na założenie kolejnego gniazda. Kiedy co roku były zasiedlane, a teraz dłuższy czas nic się w nich nie dzieje, sprawdź, czy w środku jest przestrzeń dla ptaków. Wyższe zakładanie gniazd poprzez budowanie ich jednego na drugim ułatwia też dostęp do piskląt drapieżnikom. Po drugie znajdują się w nich resztki jedzenia, odchody i pasożyty, które narażają ptaki na choroby. Trzeba się ich pozbyć.

Dobre budki dla ptaków zawsze są otwierane - zwykle od frontu albo od góry przez daszek. Bardzo ważna jest taka możliwość, ponieważ należy je co roku czyścić. Jeśli tworzysz własną budkę, zadbaj o to, aby miała drzwiczki.

Jak czyścić budki dla ptaków?

Na początku sprawdź, czy budka nie jest zamieszkała, najlepiej przez uprzednią obserwację. Niektóre ptaki i inne zwierzęta zasiedlają budki na zimę. Jeśli je spłoszymy, mogą już nie wrócić do tego schronienia.

Przede wszystkim zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zaleca się czyszczenie budek w rękawicach ochronnych. Upewnij się, że drabina jest stabilna lub zdejmij budkę z drzewa, wysięgnika czy innego miejsca, wyczyść ją i ponownie przymocuj na wysokości.

Zawartość budki wyjmujemy bądź ręcznie, bądź przy pomocy małej łopatki czy innych narzędzi. Jak radzi Zielone Pogotowie w przypadku dużego zabrudzenia środek można umyć wodą ze spirytusem, a nawet opalić po wcześniejszym pokropieniu denaturatem. Chodzi o to, aby skutecznie pozbyć się pasożytów. Pamiętajmy, aby nie stosować żadnej chemii, która mogłaby zaszkodzić ptakom. To, co wyjęliśmy z budki, najlepiej jest spalić.

Kiedy czyścić budki dla ptaków?

Teraz, kiedy już zakończył się okres lęgowy ptaków dziko żyjących w Polsce (okres lęgowy trwa do 15 października), można swobodnie otwierać budki lęgowe. Robimy to zawsze poza okresem lęgowym od czyli 16 października do końca lutego kolejnego roku. Wydaje się, że najlepszym okresem na wykonanie tej czynności jest jesień. Dni mogą być znacznie przyjemniejsze na prace w ogrodzie niż zimą. Co więcej, budki przepełnione po wyczyszczeniu mogą sprawdzić się zimą jako schronienie dla tych ptaków, które zimują w Polsce.