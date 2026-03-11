Kiedy sadzić tulipany?

Najlepszy termin na sadzenie tulipanów zaczyna się od połowy października i kończy na początku listopada. Znam jednak przypadki późniejszego zakopywania cebul do gruntu zakończone sukcesem. A co jeśli zima rozpętała się na dobre, a zapomniałam o wkopaniu cebul? Piszę o tym poniżej.

Ważne Czy cebule tulipanów mogą zostać na zimę w gruncie? Tak, ale z różnych przyczyn mogą obumrzeć albo słabiej kwitnąć. Przeszkadzają im m.in. roztopy po obfitych opadach śniegu. W takich warunkach cebul gniją.

Na jaką głębokość sadzić tulipany?

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, w jakiej glebie lubią rosnąć tulipany. Najlepsza będzie ziemia przepuszczalna w słonecznym miejscu ogrodu. Nie może być zbyt wilgotna. Rośliny cebulowe gniją w podmokłych terenach. Tulipany w gruncie sadzimy na głębokość około 10 cm.

Zima 2025/2026 była szczególnie obfita w opady śniegu. Jeśli masz posadzone tulipany w miejscu, gdzie długo utrzymuje się woda, cebulki mogą zgnić.

Ile czasu kwitną tulipany?

Tulipany kwitną wiosną mniej więcej 2 tygodnie. Wybierając odmiany do swojego ogrodu, warto sprawdzić okres kwitnienia. Jest to szczególnie istotne, kiedy planujemy, aby zakwitły w tym samym czasie lub właśnie w innym. Kilka rodzajów kwitnących w nieco innym czasie sprawia, że przedłużamy najpiękniejszy okres wiosny - kwitnienia tulipanów. Wcześnie zakwita np. Negrita. W okresie kwiecień-maj swoje kwiaty otwiera pachnąca Ballerina. Nieco później w maju zakwita tulipan papuzi Black Parrot.

Rośliny cebulowe w donicach

Wspaniałym pomysłem jest sadzenie tulipanów i innych roślin cebulowych w donicach. Zawsze można to zrobić, gdy cebule nam się gdzieś zawieruszyły, a jest już środek zimy lub wczesna wiosna. Robię tak co roku i mam piękne kompozycje przed wejściem do domu. Na dno donicy najlepiej dodać nieco żwiru czy keramzytu. Na to powinna zostać wyłożona przepuszczalna gleba. Cebulki umieszczamy na głębokości 15 cm i przysypujemy je kolejną warstwą gleby. Po posadzeniu podlewamy je i najlepiej tak przygotowaną donicę schować w zadaszone miejsce w ogrodzie. Kontrolujemy w ten sposób wilgotność ziemi. Donica wystawiona bezpośrednio na działanie deszczu i śniegu najprawdopodobniej nie wyda kwiatów.

Tulipany i inne rośliny cebulowe w donicach to świetny sposób na ożywienie ogrodu, balkonu czy wejścia do domu na wiosnę. Sadzenie cebul jest wyjątkowo proste, a efekt po zimie spektakularny. Oto kilka inspiracji: