Co zrobić, aby kwiaty stały długo w wazonie?

Sadzimy kwiaty w ogrodzie, aby móc cieszyć się nimi nie tylko w ogrodzie, ale i w domach. Niektóre rośliny długo utrzymują świeżość i pięknie prezentują się w wazonach. Innym trzeba nieco pomóc. Sprawdza się między innymi systematyczna wymiana wody w wazonie, przycinanie końcówek łodyg i nietrzymanie bukietów w słońcu. Okazuje się, że przydatne są również takie produkty jak sól, cukier czy nawet aspiryna. Dodajemy je do wody, ale w zależności od tego, jakie kwiaty mamy w bukiecie. Niektórzy polecają miksturę z pół łyżeczki cukru, pół tabletki aspiryny i odrobiny soli do wszystkich rodzajów kwiatów.

Ważne Woda w wazonie z bukietem powinna być chłodna. Ciepła sprzyja namnażaniu bakterii i grzybów.

Dodać sól do wody z kwiatami?

Sól w wodzie sprzyja utrzymaniu dłuższej świeżości poprzez hamowanie działania bakterii powodującej gnicie roślin. Lubią ją w szczególności gardenie.

Cukier w wazonie z kwiatami?

Cukier stanowi pożywienie dla kwiatów ciętych. Można go śmiało dosypać do wazonu z astrami, tulipanami czy narcyzami. Wystarczy około pół łyżeczki. Tulipany dobrze reagują również na namoczenie końcówek ich łodyg w mocnym alkoholu. Powinno to trwać kilka minut. Następnie przenosimy je do wazonu z wodą.

Ważne Zanurzenie we wrzątku albo occie przez kilkadziesiąt sekund sprzyja utrzymaniu świeżości róż w wazonie. Co ciekawe, róże lubią wysokie wazony z dużą ilością wody.

Aspiryna do wody z kwiatami

Aspiryna sprzyja daliom i chryzantemom. Pomaga im transportować wodę oraz hamuje powstawanie grzybów i działanie bakterii poprzez zmianę pH wody na niższe. Wcześniej końcówki chryzantem można dodatkowo włożyć na kilka minut do wrzątku, a następnie na chwilkę do zimnej wody.