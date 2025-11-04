Na jakim drzewie rosną żołędzie?
Zadziwiające jest to jak wiele osób pyta, na jakim drzewie rosną żołędzie. Są to owoce dębu. Wiadomo, że z czasem staje się potężnym drzewem, a liczba żołędzi spadających jesienią jest ogromna. Może to być przytłaczające dla osób, które mają dęby na własnej działce. Szczególnie cierpi na tym trawnik. Ręczne zbieranie żołędzi to męczące i czasochłonne zajęcie. Jakie są sposoby na szybszy zbiór?
Ptaki i wiewiórki na pewno roznoszą żołędzie, ale czy je jedzą? Czy można zostawiać je w karmnikach? Tak, żołędzie stanowią pożywienie nie tylko dla ptaków (np. sójek) i wiewiórek, jedzą je także dziki, sarny i jelenie.
Jak zbierać żołędzie?
- Pierwszym i podstawowym sposobem zbierania żołędzi jest wspomniane już zbieranie ręczne.
- Przy większych dębach na działce lub większej liczbie drzew warto pomyśleć o specjalnym urządzeniu - zbieraczu żołędzi. Służy on również do zbierania orzechów. Posiada bęben i rączkę służącą do pchania po trawniku. Spotykane są dwa rodzaje zbieraczy żołędzi: jeden wygląda jak pchacz z bocznym otwarciem, a drugi jak kosiarka (także zbieracz do liści i trawy) z koszem.
- Kolejnym sposobem jest rozkładanie cienkich siatek pod drzewami. To lepszy pomysł niż nieprzepuszczalna płachta, która utrudnia przepływ powietrza przy trawniku i parowanie wody. Takie siatki stosują m.in. leśnicy, a zebrane żołędzie służą do wysiewy nowych drzew.
- Niektórzy do zbierania żołędzi stosują również specjalne koszyczki na wysięgniku do zbierania owoców czy chwytaki do zbierania liści.
- Kolejnym sposobem jest odkurzacz do liści i żołędzi. Na rynku dostępne są spalinowe i elektryczne.
Czy zbieracz żołędzi się sprawdza? Opinia
Znamy opinie użytkowników na temat bębnowego zbieracza żołędzi. To urządzenie mechaniczne ogólnie oceniane jest pozytywnie. Najbardziej chwalą to rozwiązanie właściciele dużych ogrodów z wieloletnimi dębami. Twierdzą, że nie zbiera wszystkich żołędzi za jednym razem, ale przechodząc kilka razy można w łatwy sposób pozbyć się żołędzi z trawnika.
