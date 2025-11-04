Na jakim drzewie rosną żołędzie?

Zadziwiające jest to jak wiele osób pyta, na jakim drzewie rosną żołędzie. Są to owoce dębu. Wiadomo, że z czasem staje się potężnym drzewem, a liczba żołędzi spadających jesienią jest ogromna. Może to być przytłaczające dla osób, które mają dęby na własnej działce. Szczególnie cierpi na tym trawnik. Ręczne zbieranie żołędzi to męczące i czasochłonne zajęcie. Jakie są sposoby na szybszy zbiór?

Reklama

Ptaki i wiewiórki na pewno roznoszą żołędzie, ale czy je jedzą? Czy można zostawiać je w karmnikach? Tak, żołędzie stanowią pożywienie nie tylko dla ptaków (np. sójek) i wiewiórek, jedzą je także dziki, sarny i jelenie.

Jak zbierać żołędzie?

Pierwszym i podstawowym sposobem zbierania żołędzi jest wspomniane już zbieranie ręczne. Przy większych dębach na działce lub większej liczbie drzew warto pomyśleć o specjalnym urządzeniu - zbieraczu żołędzi. Służy on również do zbierania orzechów. Posiada bęben i rączkę służącą do pchania po trawniku. Spotykane są dwa rodzaje zbieraczy żołędzi: jeden wygląda jak pchacz z bocznym otwarciem, a drugi jak kosiarka (także zbieracz do liści i trawy) z koszem. Kolejnym sposobem jest rozkładanie cienkich siatek pod drzewami. To lepszy pomysł niż nieprzepuszczalna płachta, która utrudnia przepływ powietrza przy trawniku i parowanie wody. Takie siatki stosują m.in. leśnicy, a zebrane żołędzie służą do wysiewy nowych drzew. Niektórzy do zbierania żołędzi stosują również specjalne koszyczki na wysięgniku do zbierania owoców czy chwytaki do zbierania liści. Kolejnym sposobem jest odkurzacz do liści i żołędzi. Na rynku dostępne są spalinowe i elektryczne.

Czy zbieracz żołędzi się sprawdza? Opinia

Znamy opinie użytkowników na temat bębnowego zbieracza żołędzi. To urządzenie mechaniczne ogólnie oceniane jest pozytywnie. Najbardziej chwalą to rozwiązanie właściciele dużych ogrodów z wieloletnimi dębami. Twierdzą, że nie zbiera wszystkich żołędzi za jednym razem, ale przechodząc kilka razy można w łatwy sposób pozbyć się żołędzi z trawnika.