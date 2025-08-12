Warzywa w sierpniu

Wydaje się, że w sierpniu w warzywniku nie ma już wiele pracy. Nic bardziej mylnego. Część warzyw już została zerwana i zjedzona, ale opustoszałe po nich miejsca warto obsadzić gotowymi sadzonkami albo wysiać poplon. Bardzo ważne jest również dbanie, by chwasty nie wydały nasion. Należy więc wyrywać je systematycznie. W przeciwnym razie w kolejnym sezonie odchwaszczanie będzie jeszcze trudniejsze. Cały czas podlewamy warzywa i jeśli tego potrzebują nawozimy, np. saletrą amonową. Niektóre rośliny wymagają również podwiązywania i ogławiania.

Reklama

Ważne Jeżeli w warzywniku mamy zioła, warto zebrać je właśnie w sierpniu, np. bazylia, melisa, majeranek, tymianek, rozmaryn, mięta, szałwia, cząber. Następnie myjemy je i suszymy, ale nie w bezpośrednich promieniach słonecznych.

Co można siać w sierpniu w warzywniku?

Jakie warzywa można siać jeszcze w sierpniu? Najlepiej wybrać te, które szybko rosną i pozwalają na zbiór przed jesienią. Oto przykładowa lista warzyw na poplon:

rzodkiewka

koper

roszponka

szpinak

sałata masłowa

endywia

rzepa

portulaka

rukola

kapusta pekińska

burak liściowy

szczaw

kalarepa

Drugą możliwością jest wysianie warzyw, które dadzą nam zbiór wiosenny. Należą do nich: