Wydaje się, że w sierpniu w warzywniku nie ma już wiele pracy. Nic bardziej mylnego. Część warzyw już została zerwana i zjedzona, ale opustoszałe po nich miejsca warto obsadzić gotowymi sadzonkami albo wysiać poplon. Bardzo ważne jest również dbanie, by chwasty nie wydały nasion. Należy więc wyrywać je systematycznie. W przeciwnym razie w kolejnym sezonie odchwaszczanie będzie jeszcze trudniejsze. Cały czas podlewamy warzywa i jeśli tego potrzebują nawozimy, np. saletrą amonową. Niektóre rośliny wymagają również podwiązywania i ogławiania.

W sierpniu ogławiamy pomidory, papryki i dynie. Co to znaczy?
Jeżeli w warzywniku mamy zioła, warto zebrać je właśnie w sierpniu, np. bazylia, melisa, majeranek, tymianek, rozmaryn, mięta, szałwia, cząber. Następnie myjemy je i suszymy, ale nie w bezpośrednich promieniach słonecznych.

5 ziół do ogrodu idealnych do suszenia i korzystania przez cały rok
Co można siać w sierpniu w warzywniku?

Jakie warzywa można siać jeszcze w sierpniu? Najlepiej wybrać te, które szybko rosną i pozwalają na zbiór przed jesienią. Oto przykładowa lista warzyw na poplon:

  • rzodkiewka
  • koper
  • roszponka
  • szpinak
  • sałata masłowa
  • endywia
  • rzepa
  • portulaka
  • rukola
  • kapusta pekińska
  • burak liściowy
  • szczaw
  • kalarepa

Drugą możliwością jest wysianie warzyw, które dadzą nam zbiór wiosenny. Należą do nich:

  • szpinak zimowy
  • cebula
  • czosnek
  • jarmuż
Lipiec w ogrodzie [Kalendarz ogrodnika]
