Warzywa w sierpniu
Wydaje się, że w sierpniu w warzywniku nie ma już wiele pracy. Nic bardziej mylnego. Część warzyw już została zerwana i zjedzona, ale opustoszałe po nich miejsca warto obsadzić gotowymi sadzonkami albo wysiać poplon. Bardzo ważne jest również dbanie, by chwasty nie wydały nasion. Należy więc wyrywać je systematycznie. W przeciwnym razie w kolejnym sezonie odchwaszczanie będzie jeszcze trudniejsze. Cały czas podlewamy warzywa i jeśli tego potrzebują nawozimy, np. saletrą amonową. Niektóre rośliny wymagają również podwiązywania i ogławiania.
Ważne
Jeżeli w warzywniku mamy zioła, warto zebrać je właśnie w sierpniu, np. bazylia, melisa, majeranek, tymianek, rozmaryn, mięta, szałwia, cząber. Następnie myjemy je i suszymy, ale nie w bezpośrednich promieniach słonecznych.
Co można siać w sierpniu w warzywniku?
Jakie warzywa można siać jeszcze w sierpniu? Najlepiej wybrać te, które szybko rosną i pozwalają na zbiór przed jesienią. Oto przykładowa lista warzyw na poplon:
- rzodkiewka
- koper
- roszponka
- szpinak
- sałata masłowa
- endywia
- rzepa
- portulaka
- rukola
- kapusta pekińska
- burak liściowy
- szczaw
- kalarepa
Drugą możliwością jest wysianie warzyw, które dadzą nam zbiór wiosenny. Należą do nich:
- szpinak zimowy
- cebula
- czosnek
- jarmuż
