Kupowanie roślin przez Internet

Zakup roślin przez Internet stał się powszechną praktyką - zapewnia wygodę, szeroki wybór i możliwość zamówienia unikatowych gatunków, których nie znajdziemy w lokalnych sklepach. Jednak za tą wygodą kryją się również realne zagrożenia dla naszych ogrodów, upraw, a nawet całego środowiska naturalnego. Jak odpowiedzialnie kupować rośliny w sieci? Odpowiedzi dostarcza kampania #PlantHealth4Life.

Brak kontroli nad stanem fitosanitarnym sprowadzanych roślin

Jednym z największych problemów w tej kwestii jest brak kontroli nad stanem fitosanitarnym sprowadzanych roślin. Kupując je od niezweryfikowanych sprzedawców, często nie uzyskujemy informacji, czy są zdrowe, wolne od szkodników i chorób oraz czy pochodzą z legalnych źródeł. Wiele infekcji rozwija się bezobjawowo, dlatego roślina może wyglądać na zdrową, a mimo to być nosicielem groźnych dla zdrowia roślin patogenów – bakterii, wirusów, szkodników lub grzybów, które po wprowadzeniu do ogrodu szybko przenoszą się na inne gatunki.

Ryzyko nieświadomego rozprzestrzeniania organizmów niebezpiecznych dla rolnictwa i leśnictwa

Handel internetowy zwiększa również ryzyko nieświadomego rozprzestrzeniania organizmów niebezpiecznych dla rolnictwa i leśnictwa. Wprowadzenie do środowiska gatunków inwazyjnych lub szkodników kwarantannowych może wywołać poważne straty ekonomiczne i ekologiczne. Właśnie dlatego w Unii Europejskiej – a więc także w Polsce – obowiązują przepisy, zgodnie z którymi część roślin i produktów roślinnych może być wprowadzana do obrotu wyłącznie z paszportem roślin.

Paszport roślin

Paszport roślin to dokument w formie etykiety, potwierdzający, że dany egzemplarz był pod nadzorem właściwych służb i spełnia wymogi zdrowotności roślin. Mamy dzięki temu pewność, że nie przenosi groźnych szkodników ani chorób. Dla konsumenta oznacza to większe bezpieczeństwo, a dla środowiska - mniejsze ryzyko rozprzestrzeniania się niebezpiecznych organizmów. Brak paszportu może świadczyć o tym, że sprzedawca działa poza systemem nadzoru Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a oferowane rośliny nie przeszły wymaganych kontroli fitosanitarnych.

Warto zwracać uwagę, czy zakupiona roślina ma ten dokument, zwłaszcza gdy kupujemy ją w sklepie internetowym, w mediach społecznościowych czy na aukcjach. Odpowiedzialny sprzedawca nie tylko dołącza paszport, ale też informuje o jego zasadności i roli. Świadomy konsument natomiast ma realny wpływ na ograniczanie ryzyka wprowadzania zagrożeń do środowiska.

Podsumowanie

Kupowanie roślin przez Internet może być przyjemne i bezpieczne - pod warunkiem, że pamiętamy o zasadach, które chronią nasze ogrody oraz zdrowie roślin w całym kraju. Paszport roślin jest jednym z najważniejszych narzędzi tego systemu i warto traktować go jako standard, a nie opcję. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.efsa.europa.eu/pl/plh4l

Źródło: EFSA