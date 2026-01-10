Czy można sypać śnieg na trawnik?

Przy dużych opadach śniegu, odśnieżanie chodników i podjazdu jest niezbędne. Zwykle nadwyżki śniegu trafiają wówczas na trawnik. Czy można zaszkodzić trawie przysypując ją grubą warstwą śniegu? Tak. W takich miejscach może powstać pleśń śniegowa.

Pleśń śniegowa na trawniku

Co to jest pleśń śniegowa? To choroba grzybowa, która wywołują głównie Microdochium nivale. Grzyb ten rozwija się w niskich temperaturach sięgających około 0 stopni zwykle na martwych częściach roślin. Powstaje w miejscach trawnika, na których znajdowała się gruba pokrywa zmrożonego śniegu. Taka lodowa czapa sprzyja powstawaniu pleśni śniegowej. Najczęściej dochodzi do tego zjawiska, kiedy zimą zmieniają się temperatury. Roztapiający się śnieg ponownie przymarza i tworzy się skorupa z lodu i śniegu.

Jak wygląda pleśń śniegowa na trawie?

Pleśń śniegowa występuje po roztopieniu się lodu i śniegu na trawniku. Wygląda jak biały nalot na płatach suchej trawy. Po usunięciu pleśni zostają suche płaty na trawniku sprawiające wrażenie wypalonych. Takie miejsca najlepiej wygrabić, a następnie zastosować wiosenną wertykulację i aerację trawnika. Można stosować środki zwalczające grzyby. Na końcu posypujemy dobrą ziemią do trawników i dosiewamy ziarna. Po dosiewce pamiętamy o podlewaniu.

Jak zapobiegać pleśni śniegowej na trawie?

Jeśli zauważamy na trawniku skorupę śniegowo-lodową, warto ją systematycznie kruszyć. Można używać do tego wideł czy szpadla. Przy poruszaniu się zimą w ogrodzie należy unikać deptania zamarzniętej trawy.