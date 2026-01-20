Dlaczego ciężki śnieg jest niebezpieczny dla roślin?
Śnieg, choć piękny, może stanowić poważne zagrożenie dla tuj i innych krzewów. Jego waga działa destrukcyjnie na gałęzie, które pod ciężarem mogą się łamać lub odkształcać. Problem jest szczególnie widoczny w przypadku mokrego, ciężkiego śniegu, który wnika między gałęzie i powoduje ich rozchodzenie się na boki.
Nagromadzenie śniegu na tujach może spowodować:
- złamania lub pęknięcia gałęzi, co oszpeca roślinę i osłabia jej wzrost;
- odkształcenia korony, szczególnie w przypadku młodych tuj;
- wystawienie części rośliny na mróz i wiatr w wyniku pęknięć, co zwiększa ryzyko uszkodzeń mrozowych.
Zbyt długo zalegający ciężki śnieg może prowadzić do trwałego odkształcenia tui, a w skrajnych przypadkach – do obumarcia rośliny.
Jak prawidłowo usuwać śnieg z tuj?
Usuwanie śniegu z tuj wymaga ostrożności i delikatności. Nieumiejętny zabieg może wyrządzić więcej szkód niż sam ciężar śniegu. Oto kilka wskazówek:
- używaj miękkiej miotły lub miotełki – zamiast uderzać w gałęzie, delikatnie strzep śnieg od góry ku dołowi;
- nie potrząsaj tują gwałtownie – dynamiczne ruchy mogą łamać gałązki, zwłaszcza młode i cienkie;
- zaczynaj od dolnych partii – usuwanie śniegu od góry może spowodować dodatkowy nacisk na dolne gałęzie;
- odśnieżaj regularnie – lepiej usuwać niewielkie ilości śniegu kilka razy w miesiącu, niż dopuścić do nagromadzenia się ciężkiej pokrywy.
Kiedy lepiej zrezygnować z usuwania śniegu z tuj?
Nie każdy śnieg w ogrodzie wymaga działania ze strony ogrodnika. Gdy opad jest niewielki, warto pozostawić go na pędach, ponieważ cienka warstwa działa jak naturalna ochrona przed mrozem i nie obciąża roślin ani nie zagraża ich kondycji.
Od interwencji lepiej powstrzymać się także w przypadku silnych mrozów. Zlodowaciałe pędy są sztywne i kruche i nawet niewielki nacisk może spowodować ich pęknięcie. Uszkodzenia kory sprzyjają natomiast rozwojowi chorób i patogenów, które wiosną mogą znacząco osłabić roślinę.
Jak zabezpieczyć tuje przed śniegiem?
Oprócz usuwania śniegu, istnieją metody profilaktyczne, które chronią rośliny przed jego ciężarem:
- podwiązywanie gałęzi – delikatne związanie gałęzi sznurkiem lub specjalnymi opaskami ogranicza ryzyko ich rozchodzenia się pod ciężarem śniegu;
- siatki ochronne – chronią przed zaleganiem mokrego śniegu w koronach;
- ściółkowanie podstawy – warstwa kory lub trocin przy korzeniach izoluje system korzeniowy i zmniejsza ryzyko uszkodzeń;
- sadzenie w osłoniętych miejscach – jeśli planujemy nowe nasadzenia, warto wybierać miejsca osłonięte od wiatru i ciężkich opadów.
Jakie inne rośliny ogrodowe wymagają odśnieżania?
Tuje nie są jedynymi roślinami, które mogą ucierpieć pod ciężarem śniegu. Warto pamiętać o:
- cisach i jałowcach – krzewy iglaste o luźnych gałęziach wymagają regularnego strzepywania śniegu;
- rododendronach i azaliach – ciężki śnieg może odkształcić ich krzaczasty pokrój i złamać pędy;
- drzewkach owocowych – młode jabłonie, grusze czy śliwy, szczególnie te nisko szczepione, są podatne na uszkodzenia gałęzi;
- krzewach ozdobnych z cienkimi pędami – np. forsycjach czy hortensjach, które mogą się łamać pod ciężarem mokrego śniegu.
Odśnieżanie tych roślin wymaga podobnej ostrożności jak w przypadku tuj – delikatne strzepywanie i unikanie gwałtownych ruchów.
