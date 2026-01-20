Dlaczego ciężki śnieg jest niebezpieczny dla roślin?

Śnieg, choć piękny, może stanowić poważne zagrożenie dla tuj i innych krzewów. Jego waga działa destrukcyjnie na gałęzie, które pod ciężarem mogą się łamać lub odkształcać. Problem jest szczególnie widoczny w przypadku mokrego, ciężkiego śniegu, który wnika między gałęzie i powoduje ich rozchodzenie się na boki.

Nagromadzenie śniegu na tujach może spowodować:

złamania lub pęknięcia gałęzi , co oszpeca roślinę i osłabia jej wzrost;

, co oszpeca roślinę i osłabia jej wzrost; odkształcenia korony , szczególnie w przypadku młodych tuj;

, szczególnie w przypadku młodych tuj; wystawienie części rośliny na mróz i wiatr w wyniku pęknięć, co zwiększa ryzyko uszkodzeń mrozowych.

Zbyt długo zalegający ciężki śnieg może prowadzić do trwałego odkształcenia tui, a w skrajnych przypadkach – do obumarcia rośliny.

Jak prawidłowo usuwać śnieg z tuj?

Usuwanie śniegu z tuj wymaga ostrożności i delikatności. Nieumiejętny zabieg może wyrządzić więcej szkód niż sam ciężar śniegu. Oto kilka wskazówek:

używaj miękkiej miotły lub miotełki – zamiast uderzać w gałęzie, delikatnie strzep śnieg od góry ku dołowi;

– zamiast uderzać w gałęzie, delikatnie strzep śnieg od góry ku dołowi; nie potrząsaj tują gwałtownie – dynamiczne ruchy mogą łamać gałązki, zwłaszcza młode i cienkie;

– dynamiczne ruchy mogą łamać gałązki, zwłaszcza młode i cienkie; zaczynaj od dolnych partii – usuwanie śniegu od góry może spowodować dodatkowy nacisk na dolne gałęzie;

– usuwanie śniegu od góry może spowodować dodatkowy nacisk na dolne gałęzie; odśnieżaj regularnie – lepiej usuwać niewielkie ilości śniegu kilka razy w miesiącu, niż dopuścić do nagromadzenia się ciężkiej pokrywy.

Kiedy lepiej zrezygnować z usuwania śniegu z tuj?

Nie każdy śnieg w ogrodzie wymaga działania ze strony ogrodnika. Gdy opad jest niewielki, warto pozostawić go na pędach, ponieważ cienka warstwa działa jak naturalna ochrona przed mrozem i nie obciąża roślin ani nie zagraża ich kondycji.

Od interwencji lepiej powstrzymać się także w przypadku silnych mrozów. Zlodowaciałe pędy są sztywne i kruche i nawet niewielki nacisk może spowodować ich pęknięcie. Uszkodzenia kory sprzyjają natomiast rozwojowi chorób i patogenów, które wiosną mogą znacząco osłabić roślinę.

Jak zabezpieczyć tuje przed śniegiem?

Oprócz usuwania śniegu, istnieją metody profilaktyczne, które chronią rośliny przed jego ciężarem:

podwiązywanie gałęzi – delikatne związanie gałęzi sznurkiem lub specjalnymi opaskami ogranicza ryzyko ich rozchodzenia się pod ciężarem śniegu;

– delikatne związanie gałęzi sznurkiem lub specjalnymi opaskami ogranicza ryzyko ich rozchodzenia się pod ciężarem śniegu; siatki ochronne – chronią przed zaleganiem mokrego śniegu w koronach;

– chronią przed zaleganiem mokrego śniegu w koronach; ściółkowanie podstawy – warstwa kory lub trocin przy korzeniach izoluje system korzeniowy i zmniejsza ryzyko uszkodzeń;

– warstwa kory lub trocin przy korzeniach izoluje system korzeniowy i zmniejsza ryzyko uszkodzeń; sadzenie w osłoniętych miejscach – jeśli planujemy nowe nasadzenia, warto wybierać miejsca osłonięte od wiatru i ciężkich opadów.

Jakie inne rośliny ogrodowe wymagają odśnieżania?

Tuje nie są jedynymi roślinami, które mogą ucierpieć pod ciężarem śniegu. Warto pamiętać o:

cisach i jałowcach – krzewy iglaste o luźnych gałęziach wymagają regularnego strzepywania śniegu;

– krzewy iglaste o luźnych gałęziach wymagają regularnego strzepywania śniegu; rododendronach i azaliach – ciężki śnieg może odkształcić ich krzaczasty pokrój i złamać pędy;

– ciężki śnieg może odkształcić ich krzaczasty pokrój i złamać pędy; drzewkach owocowych – młode jabłonie, grusze czy śliwy, szczególnie te nisko szczepione, są podatne na uszkodzenia gałęzi;

– młode jabłonie, grusze czy śliwy, szczególnie te nisko szczepione, są podatne na uszkodzenia gałęzi; krzewach ozdobnych z cienkimi pędami – np. forsycjach czy hortensjach, które mogą się łamać pod ciężarem mokrego śniegu.

Odśnieżanie tych roślin wymaga podobnej ostrożności jak w przypadku tuj – delikatne strzepywanie i unikanie gwałtownych ruchów.