Kiedy siać ogórki na rozsadę? Najważniejszy termin

Rozsadę ogórków przygotowuje się w kwietniu. To najlepszy moment, ponieważ dni są już wyraźnie dłuższe, a światła naturalnego jest znacznie więcej niż w marcu. Dzięki temu młode rośliny nie wyciągają się i rozwijają silniejszy system korzeniowy. Produkcja rozsady trwa około 4 tygodni. Jeśli planujesz wysadzić ogórki do gruntu po 15 maja, czyli po tzw. „zimnych ogrodnikach”, nasiona wysiewa się w drugiej lub trzeciej dekadzie kwietnia.

Reklama

Nie wcześniej, bo rozsada będzie zbyt wyrośnięta i osłabiona. Nie za późno, jeśli zależy Ci na przyspieszeniu zbiorów. Uprawa z rozsady pozwala zebrać pierwsze ogórki nawet o dwa tygodnie szybciej niż przy siewie bezpośrednio do gruntu.

Więcej na temat jak wysiewać ogórki na rozsadę w artykule poniżej:

Co dodać do ziemi, aby rozsada była mocna

Sama ziemia do rozsady to często za mało. Warto ją ulepszyć, aby korzenie siewek miały dobre warunki do rozwoju.

Do podłoża warto dodać perlit, który rozluźni ziemię i poprawi jej napowietrzenie. Można też dodać odrobinę przesianego, dojrzałego kompostu i symboliczną ilość mączki bazaltowej jako źródło mikroelementów. Ale przede wszystkim perlit.

Ważne: Podłoże przed siewem musi mieć temperaturę co najmniej 20°C. Ogórków nigdy nie wysiewa się do zimnej ziemi, to częsty błąd.

Dlaczego do ziemi pod rozsadę ogórków warto dodać perlit?

Ogórek w pierwszych tygodniach wzrostu jest wyjątkowo wrażliwy na warunki w podłożu. Ma delikatny system korzeniowy, który łatwo ulega uszkodzeniom, gniciu i niedotlenieniu. Właśnie dlatego dodatek perlitu do ziemi może zdecydować o tym, czy rozsada będzie mocna i krępa, czy wyciągnięta i osłabiona.

Perlit to naturalny materiał pochodzenia wulkanicznego, który po wymieszaniu z ziemią rozluźnia jej strukturę. Dzięki temu podłoże nie zbija się i nie tworzy ciężkiej, mokrej bryły wokół korzeni. To ważne przy ogórkach, które źle znoszą zastoiny wody i brak powietrza w glebie.

Dodatek perlitu poprawia napowietrzenie ziemi, a korzenie mają stały dostęp do tlenu. To przekłada się na szybsze ukorzenianie, grubsze łodygi i bardziej intensywnie zielone liście. Roślina rozwija się równomiernie i lepiej znosi późniejsze przesadzanie do gruntu.

Perlit pomaga także w kontroli wilgotności. Nadmiar wody łatwiej odpływa, a w podłożu nie tworzą się mokre „kieszenie”, które sprzyjają zgorzeli siewek i chorobom grzybowym. Jednocześnie ziemia nie wysycha gwałtownie, więc utrzymuje stabilne warunki dla młodych roślin.

Reklama

W praktyce rozsada ogórków rosnąca w podłożu z dodatkiem perlitu jest bardziej zwarta, mniej podatna na choroby i wyraźnie silniejsza. To prosty zabieg, który realnie zwiększa szanse na zdrową rozsadę.

Najlepiej dodać około 10–20 procent perlitu do gotowej ziemi do rozsady i dokładnie wymieszać przed wysiewem.