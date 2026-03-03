Podlej borówkę tym domowym nawozem już w marcu

Gdy tylko w marcu zrobi się wyraźnie cieplej, a ziemia rozmarznie i przeschnie po zimie, można zacząć myśleć o pierwszym podlewaniu borówki wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego. Najlepszy moment to czas tuż przed ruszeniem wegetacji lub na jej początku. To zwykle druga połowa marca lub początek kwietnia (zależy od regionu), gdy temperatura w dzień utrzymuje się powyżej kilku stopni na plusie. Wtedy roślina zaczyna intensywniej pracować, a lekkie zakwaszenie wody pomaga utrzymać odpowiednie pH gleby, co przekłada się na lepsze pobieranie składników pokarmowych.

Domowy nawóz do borówek

Kwasek cytrynowy to nie tylko składnik kuchenny. W ogrodzie działa jak naturalny stymulator wzrostu i owocowania. Zakwasza glebę, co jest kluczowe przy uprawie borówek, które najlepiej rosną w kwaśnym podłożu. Dodatkowo:

poprawia wchłanianie składników odżywczych z gleby, takich jak potas i fosfor,

z gleby, takich jak potas i fosfor, pobudza metabolizm roślin i wspiera ich rozwój,

i wspiera ich rozwój, działa grzybobójczo, ograniczając ryzyko chorób.

W efekcie krzewy borówki są silniejsze, zdrowe i obficie owocują.

Rozpuszczony w wodzie kwas cytrynowy trafia bezpośrednio do korzeni, gdzie wspiera procesy energetyczne, zwiększa przyswajalność składników pokarmowych i stymuluje wzrost oraz kwitnienie borówek. Taki domowy roztwór działa szybko i skutecznie.

Jak przygotować domowy nawóz do borówek?

Gotowe produkty ze sklepu ogrodniczego często bazują na tym samym składniku – monohydracie kwasu cytrynowego, dlatego równie dobrze możesz przygotować miksturę samodzielnie i za grosze.

Aby bezpiecznie zakwasić wodę do podlewania borówki, potrzebujemy przede wszystkim miękkiej wody, najlepiej deszczówki lub odstanej wody z kranu i zwykły spożywczy kwasek cytrynowy.

Przepis na domowy nawóz z kwaskiem cytrynowym:

10 g kwasku cytrynowego (jedna płaska łyżka),

(jedna płaska łyżka), 10 l wody.

Wymieszaj, aż kwasek się rozpuści. Roztwór jest gotowy do podlewania. Nawóz należy aplikować bezpośrednio przy bryle korzeniowej, raz na 2–3 tygodnie.