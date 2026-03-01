Dlaczego cięcie hortensji jest tak ważne?

Przycinanie hortensji to nie tylko kwestia estetyki. Od prawidłowego cięcia zależy, czy krzew będzie miał siłę do tworzenia nowych pędów i czy w następnym sezonie zakwitnie. Źle wykonane cięcie może sprawić, że hortensja przez rok, a czasem nawet dłużej, nie wyda kwiatów. Cięcie zależy od gatunku hortensji. Jednego z nich nie przycina się prawie wcale.

Reklama

Kiedy przycinać hortensje bukietowe?

Hortensja bukietowa kwitnie na pędach jednorocznych. Oznacza to, że jej przycinanie jest nie tylko bezpieczne, ale wręcz konieczne, aby krzew był gęsty, zdrowy i co roku obficie kwitł. Najlepszy termin to wczesna wiosna, zanim pojawią się pąki.

Ważne: Cięcie jesienne jest ryzykowne, choć niektórzy to praktykują. Rany po cięciu mogą nie zdążyć się zabliźnić przed mrozem, co osłabi roślinę. Ponadto, jeśli zetniesz hortensję bukietową jesienią, może wytworzyć młode, delikatne pędy, które przemarzają zimą. Wtedy wiosną krzew wypuści liście, ale kwiatów będzie zdecydowanie mniej. Dlatego specjaliści zalecają zostawić sekator do wiosny.

Jak przycinać hortensje bukietowe?

Reklama

Na początek usuwamy cały zeszłoroczny kwiatostan i zostawiamy tylko silne, zdrowe pędy grubości mniej więcej ołówka. Cienkie, słabe i uszkodzone gałązki najlepiej wyciąć całkowicie. To jak nisko przytniemy krzew ma ogromne znaczenie dla efektów sezonie. Im niżej przytniemy hortensje, tym większe będą kwiaty, ale będzie ich mniej. Jeśli pędy przytniemy wyżej, kwiatów pojawi się więcej, ale będą nieco mniejsze. Najczęściej zostawiamy 2-3 oczka na gałązkach grubości ołówka. Cięcie powinno nadawać roślinie ładną, symetryczną formę, najlepiej w kształcie kopuły

Hortensja ogrodowa – kiedy przycinać?

To najbardziej wrażliwy gatunek na nieprawidłowe cięcie. Hortensja ogrodowa kwitnie na pędach zeszłorocznych, czyli tych, które wytworzyła w poprzednim sezonie. Jeśli przytniemy ją mocno wiosną, usuniemy pąki kwiatowe. Hortensja wypuści zielone liście, ale kwiatów zabraknie.

Jak ciąć hortensje ogrodowe?

Podstawowa zasada - hortensje ogrodowe tniemy wiosną (marzec lub początek kwietnia) i tylko w razie konieczności, usuwając wyłącznie suche kwiatostany, chore, suche lub przemarznięte pędy. Zdrowych pędów nie tniemy ani jesienią, ani wiosną.

Hortensje krzewiaste – zasady cięcia

Hortensje krzewiaste podobnie jak bukietowe, kwitną na pędach tegorocznych. Dlatego wymagają mocnego, regularnego cięcia wczesną wiosną, zanim ruszy wegetacja. Jesienią ryzyko jest takie samo jak w przypadku bukietowych, zbyt wczesne przycięcie może pobudzić roślinę do wzrostu, a nowe pędy nie przetrwają zimy.

Jak ciąć hortensje krzewiaste?

Hortensje krzewiaste wymagają mocnego cięcia. Wszystkie pędy skracamy nisko 15-30 cm nad ziemią. Niskie cięcie gwarantuje spektakularne kule kwiatowe w sezonie. Im wyżej przytniemy, tym kwiaty będą mniejsze, podobnie jak w przypadku hortensji bukietowej.

Trzeba pamiętać, że hortensja krzewiasta ma dość miękkie pędy, w porównaniu z bukietową. Dlatego też przy bardzo niskim wiosennym cięciu, które sprzyja tworzeniu ogromnych kwiatów, warto pomyśleć o dodatkowym wsparciu. Im większe kwiatostany, tym większe ryzyko, że po intensywnym deszczu albo pod własnym ciężarem pędy zaczną się pokładać. Dobrym rozwiązaniem jest metalowa siatka z dużymi oczkami rozpięta łukiem nad przyciętym krzewem. W miarę wzrostu młode gałązki hortensji przechodzą przez oczka siatki, dzięki czemu naturalnie się stabilizują i nie rozchylają na boki. to prosta metoda która pozwala utrzymać efekt białych kul bez podpierania każdej łodygi osobno. Ten sposób sprawdzi się również w przypadku hortensji bukietowej.