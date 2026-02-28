Bratki można sadzić już w marcu

Tak, i to bez stresu o przymrozki. Wiadomo, marzec potrafi zaskakiwać, raz, słońce, raz śnieg, raz wiatr, a mimo to bratki radzą sobie świetnie. To jedne z najbardziej odpornych wiosennych kwiatów balkonowych. Wytrzymują przymrozki nawet do około minus -5°C, dlatego można je sadzić bardzo wcześnie.

Bratki w sprzedaży pojawiają się już pod koniec lutego. Wybór jest ogromny - od klasycznych fioletów i żółci, po pastelowe róże, białe i niemal czarne. Odmiany różnią się nie tylko kolorem, ale też wielkością kwiatów i pokrojem.

Kiedy sadzić bratki na balkonie?

Najlepszy moment to początek marca, gdy temperatury w dzień utrzymują się powyżej zera. Najwcześniej bratki można sadzić w regionach południowo-zachodnich, gdzie wiosna zazwyczaj przychodzi szybciej. W pozostałych regionach Polski można zacząć sadzenie bratków już w pierwszej połowie miesiąca.

Nowe odmiany bratków kwitną długo i obficie. Jeśli będziemy je regularnie podlewać i co jakiś czas zasilać nawozem do roślin kwitnących, balkon będzie tonąć w kwiatach aż do późnej wiosny. To prosty sposób, by mieć efekt "wow", gdy inni dopiero planują zakupy ogrodnicze.

Jakie bratki sadzić na balkonie?

Bratki dają ogromne możliwości aranżacyjne. Można posadzić jedną odmianę w dużej skrzynce i postawić na elegancką prostotę albo połączyć kilka kontrastowych kolorów w jednej kompozycji. Coraz popularniejsze są odmiany miniaturowe oraz zwisające. Te drugie świetnie prezentują się w skrzynkach na balustradzie lub w wiszących koszach. Tworzą kolorową kaskadę kwiatów, która przyciąga wzrok z daleka.

Bratki sprawdzają się też jako dekoracja wnętrz mieszkania. Wystarczy kilka doniczek na parapecie, by wprowadzić wiosenny klimat do domu.

Jak sadzić bratki na balkonie?

Możliwości jest naprawdę dużo, można je sadzić w skrzyniach klasycznych doniczkach ceramicznych misach. Szczególnie efektownie wyglądają w pojemnikach z naturalnych materiałów, takich jak drewno czy wiklina, ale równie dobrze odnajdą się w nowoczesnych, minimalistycznych donicach. Najważniejsze, by pojemnik miał odpływ wody i warstwę drenażu na dnie. Ten zabieg zabezpieczy korzenie przed przelaniem.

Bratki lubią żyzne, przepuszczalne, lekko wilgotne podłoże, ale nie mokre. Najlepiej sprawdzi się uniwersalna ziemia do kwiatów balkonowych.

Dobra rada, żeby nie sadzić bratków zbyt ciasno. Optymalna odległość to 15-20 cm między roślinami dzięki temu będą miały miejsce, aby się rozrosnąć i nie zaczną konkurować o wodę oraz składniki odżywcze. W skrzynce balkonowej długości 60 cm zwykle mieści się 3-4 sadzonki.

Bratki sadzimy na taką samą głębokość, na jakiej rosły w doniczce produkcyjnej, nie zakopujemy ich głębiej, bo może to sprzyjać gniciu łodygi. Bratki nie lubią przesuszania, nie tolerują też zalewania.