Marzec - prace ogrodowe
Marzec 2026 r. to długo wyczekiwany koniec srogiej zimy 2025/2026. Wreszcie śnieg roztopił się i widzimy, co się pod nim kryje. W wielu miejscach będzie to niestety pleśń śniegowa na trawniku. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, należy wykonać wertykulację i aerację trawy wokół domu. Z pewnością potrzebna będzie także dosiewka. W tym roku musimy w sposób szczególny zatroszczyć się o trawnik. Ta zima to również test dla wielu roślin mniej odpornych na mróz. Minusowe temperatury sięgały nawet 19 stopni. Może się zdarzyć, że niektóre rośliny nie przetrwały sezonu zimowego. Warto więc zaplanować w ich miejsce posadzenie roślin bardziej odpornych na mróz i surowe warunki atmosferyczne.
W dalszym ciągu doglądamy dziko żyjących ptaków. Przy minusowych temperaturach będą potrzebowały dokarmiania, szczególnie, że rozpoczął się już okres lęgowy w Polsce. Pamiętajmy o budkach lęgowych, które wieszamy do połowy marca.
Poza tym przyroda powoli budzi się do życia. Kwitną pierwsze rośliny cebulowe. W dalszym ciągu prowadzimy prace porządkujące ogród po zimie. Przycina się wiele odmian roślin. Będą potrzebne ostre sekatory, nożyce i piły. Co można siać w marcu? Oto lista zadań na marzec.
Marzec - kalendarz ogrodnika
- Usuwanie uszkodzonych zimą części roślin.
- Grabienie pozostałych liści, resztek roślin, zbieranie połamanych gałęzi, suchych kwiatów hortensji.
- Porządkowanie rabat i grządek, przekopywanie gleby i jej spulchnianie.
- Jeśli jeszcze to nie zostało zrobione to teraz jest ostatni moment na cięcie drzew i krzewów owocowych takich jak: jabłonie, grusze, borówki, porzeczki, agrest, winogrono.
- Przycinanie krzewów kwitnących latem - budleja Dawida, hortensja bukietowa, Anabelle, lawenda.
- Przycinanie róż i oczyszczanie ich z obumarłych części, jak suche liście.
- Przycinanie traw ozdobnych.
- Wykonanie pierwszych oprysków przeciw chorobom grzybowym.
- Sadzenie drzew i krzewów owocowych, takich jak: morele, brzoskwinie, czereśnie, jagody kamczackie, grusze.
- Sadzenie ziół mrozoodpornych, np. melisa, chrzan czy lubczyk.
- Przycinanie bylin.
- Rozmnażanie przez podział i przesadzanie bylin.
- Usuwanie chwastów.
- Nawożenie kompostem lub innym nawozem wieloskładnikowym.
- Sadzenie roślin cebulowych kwitnących latem. Można posadzić je również do donic.
- Przegląd systemu nawadniającego.
- Wertykulacja i aeracja trawnika.
- Dosiewka trawy w miejscach porażonych pleśnią śniegową.
- Pierwsze nawożenie i podlewanie trawnika.
- Na koniec miesiąca sadzenie cebuli dymki do warzywnika.
- Sadzenie bratków do donic i do gruntu.
- Przy braku opadów systematyczne podlewanie ogrodu.
- W domku ogrodnika przygotowujemy apteczkę.
Co można siać w marcu?
W domu lub w szklarni w marcu można siać pomidory, paprykę, bakłażan, brokuł, kapusta głowiasta, cykoria, cebula zwyczajna, sałata liściowa, kalafior, seler i por. Zdaniem ekspertów pod koniec marca można już wysiewać do gruntu:
- marchew
- cebula zwyczajna
- pietruszka zwyczajna
- koper
- rzodkiewka
- szpinak
- groch
Marzec - przysłowia ludowe
- Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
- W marcu jak w garncu.
- Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
- Marzec zielony - niedobre plony.
- Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada. Gdy słońca jaśnieje, rolnik się śmieje.
- Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny.
- W marcu gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
- Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
- Suchy marzec, mokry maj, będzie żyto jako gaj.
- Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.
