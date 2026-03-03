Marzec - prace ogrodowe

Marzec 2026 r. to długo wyczekiwany koniec srogiej zimy 2025/2026. Wreszcie śnieg roztopił się i widzimy, co się pod nim kryje. W wielu miejscach będzie to niestety pleśń śniegowa na trawniku. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, należy wykonać wertykulację i aerację trawy wokół domu. Z pewnością potrzebna będzie także dosiewka. W tym roku musimy w sposób szczególny zatroszczyć się o trawnik. Ta zima to również test dla wielu roślin mniej odpornych na mróz. Minusowe temperatury sięgały nawet 19 stopni. Może się zdarzyć, że niektóre rośliny nie przetrwały sezonu zimowego. Warto więc zaplanować w ich miejsce posadzenie roślin bardziej odpornych na mróz i surowe warunki atmosferyczne.

W dalszym ciągu doglądamy dziko żyjących ptaków. Przy minusowych temperaturach będą potrzebowały dokarmiania, szczególnie, że rozpoczął się już okres lęgowy w Polsce. Pamiętajmy o budkach lęgowych, które wieszamy do połowy marca.

Poza tym przyroda powoli budzi się do życia. Kwitną pierwsze rośliny cebulowe. W dalszym ciągu prowadzimy prace porządkujące ogród po zimie. Przycina się wiele odmian roślin. Będą potrzebne ostre sekatory, nożyce i piły. Co można siać w marcu? Oto lista zadań na marzec.

Marzec - kalendarz ogrodnika

Usuwanie uszkodzonych zimą części roślin. Grabienie pozostałych liści, resztek roślin, zbieranie połamanych gałęzi, suchych kwiatów hortensji. Porządkowanie rabat i grządek, przekopywanie gleby i jej spulchnianie. Jeśli jeszcze to nie zostało zrobione to teraz jest ostatni moment na cięcie drzew i krzewów owocowych takich jak: jabłonie, grusze, borówki, porzeczki, agrest, winogrono. Przycinanie krzewów kwitnących latem - budleja Dawida, hortensja bukietowa, Anabelle, lawenda. Przycinanie róż i oczyszczanie ich z obumarłych części, jak suche liście. Przycinanie traw ozdobnych. Wykonanie pierwszych oprysków przeciw chorobom grzybowym. Sadzenie drzew i krzewów owocowych, takich jak: morele, brzoskwinie, czereśnie, jagody kamczackie, grusze. Sadzenie ziół mrozoodpornych, np. melisa, chrzan czy lubczyk. Przycinanie bylin. Rozmnażanie przez podział i przesadzanie bylin. Usuwanie chwastów. Nawożenie kompostem lub innym nawozem wieloskładnikowym. Sadzenie roślin cebulowych kwitnących latem. Można posadzić je również do donic. Przegląd systemu nawadniającego. Wertykulacja i aeracja trawnika. Dosiewka trawy w miejscach porażonych pleśnią śniegową. Pierwsze nawożenie i podlewanie trawnika. Na koniec miesiąca sadzenie cebuli dymki do warzywnika. Sadzenie bratków do donic i do gruntu. Przy braku opadów systematyczne podlewanie ogrodu. W domku ogrodnika przygotowujemy apteczkę.

Co można siać w marcu?

W domu lub w szklarni w marcu można siać pomidory, paprykę, bakłażan, brokuł, kapusta głowiasta, cykoria, cebula zwyczajna, sałata liściowa, kalafior, seler i por. Zdaniem ekspertów pod koniec marca można już wysiewać do gruntu:

marchew

cebula zwyczajna

pietruszka zwyczajna

koper

rzodkiewka

szpinak

groch

