Marzec 2026 r. to długo wyczekiwany koniec srogiej zimy 2025/2026. Wreszcie śnieg roztopił się i widzimy, co się pod nim kryje. W wielu miejscach będzie to niestety pleśń śniegowa na trawniku. Jeśli tylko pogoda na to pozwoli, należy wykonać wertykulację i aerację trawy wokół domu. Z pewnością potrzebna będzie także dosiewka. W tym roku musimy w sposób szczególny zatroszczyć się o trawnik. Ta zima to również test dla wielu roślin mniej odpornych na mróz. Minusowe temperatury sięgały nawet 19 stopni. Może się zdarzyć, że niektóre rośliny nie przetrwały sezonu zimowego. Warto więc zaplanować w ich miejsce posadzenie roślin bardziej odpornych na mróz i surowe warunki atmosferyczne.

W dalszym ciągu doglądamy dziko żyjących ptaków. Przy minusowych temperaturach będą potrzebowały dokarmiania, szczególnie, że rozpoczął się już okres lęgowy w Polsce. Pamiętajmy o budkach lęgowych, które wieszamy do połowy marca.

Flowering,Snowdrops,Are,Punched,Out,Of,The,Snow.,Symbol,Of Przebiśniegi - pierwsze kwiaty cebulowe kwitną w marcu w ogrodzie / Shutterstock
Poza tym przyroda powoli budzi się do życia. Kwitną pierwsze rośliny cebulowe. W dalszym ciągu prowadzimy prace porządkujące ogród po zimie. Przycina się wiele odmian roślin. Będą potrzebne ostre sekatory, nożyce i piły. Co można siać w marcu? Oto lista zadań na marzec.

Marzec - kalendarz ogrodnika

  1. Usuwanie uszkodzonych zimą części roślin.
  2. Grabienie pozostałych liści, resztek roślin, zbieranie połamanych gałęzi, suchych kwiatów hortensji.
  3. Porządkowanie rabat i grządek, przekopywanie gleby i jej spulchnianie.
  4. Jeśli jeszcze to nie zostało zrobione to teraz jest ostatni moment na cięcie drzew i krzewów owocowych takich jak: jabłonie, grusze, borówki, porzeczki, agrest, winogrono.
  5. Przycinanie krzewów kwitnących latem - budleja Dawida, hortensja bukietowa, Anabelle, lawenda.
  6. Przycinanie róż i oczyszczanie ich z obumarłych części, jak suche liście.
  7. Przycinanie traw ozdobnych.
  8. Wykonanie pierwszych oprysków przeciw chorobom grzybowym.
  9. Sadzenie drzew i krzewów owocowych, takich jak: morele, brzoskwinie, czereśnie, jagody kamczackie, grusze.
  10. Sadzenie ziół mrozoodpornych, np. melisa, chrzan czy lubczyk.
  11. Przycinanie bylin.
  12. Rozmnażanie przez podział i przesadzanie bylin.
  13. Usuwanie chwastów.
  14. Nawożenie kompostem lub innym nawozem wieloskładnikowym.
  15. Sadzenie roślin cebulowych kwitnących latem. Można posadzić je również do donic.
  16. Przegląd systemu nawadniającego.
  17. Wertykulacja i aeracja trawnika.
  18. Dosiewka trawy w miejscach porażonych pleśnią śniegową.
  19. Pierwsze nawożenie i podlewanie trawnika.
  20. Na koniec miesiąca sadzenie cebuli dymki do warzywnika.
  21. Sadzenie bratków do donic i do gruntu.
  22. Przy braku opadów systematyczne podlewanie ogrodu.
  23. W domku ogrodnika przygotowujemy apteczkę.

Co można siać w marcu?

W domu lub w szklarni w marcu można siać pomidory, paprykę, bakłażan, brokuł, kapusta głowiasta, cykoria, cebula zwyczajna, sałata liściowa, kalafior, seler i por. Zdaniem ekspertów pod koniec marca można już wysiewać do gruntu:

  • marchew
  • cebula zwyczajna
  • pietruszka zwyczajna
  • koper
  • rzodkiewka
  • szpinak
  • groch

Marzec - przysłowia ludowe

  • Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
  • W marcu jak w garncu.
  • Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
  • Marzec zielony - niedobre plony.
  • Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada. Gdy słońca jaśnieje, rolnik się śmieje.
  • Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny.
  • W marcu gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
  • Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza.
  • Suchy marzec, mokry maj, będzie żyto jako gaj.
  • Jak po Benedykcie ciepło, to i w lecie będzie piekło.
