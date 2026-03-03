Marzec 2026 - co teraz pyli?

Rozpoczął się sezon pylenia olchy i brzozy – roślin, których pyłki należą do jednych z najczęstszych alergenów w Polsce. Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym udostępnia codzienne prognozy stężenia alergenów, które mogą pomóc osobom uczulonym lepiej zaplanować czas na świeżym powietrzu.

Kalendarz pylenia 2026

Prognozy pylenia roślin opracowywane są przez ekspertów z IOŚ-PIB codziennie. Analizy stężeń pyłków biogennych dotyczą sześciu gatunków typowych dla różnych obszarów Europy: bylic, olszy, traw, brzozy, oliwki oraz ambrozji, na kolejne 96 godzin (4 dni). Stężenia pyłków są bezpośrednio zależne od temperatury powietrza, a dokładnie od akumulacji wartości kolejnych temperatur średniodobowych, licząc od początku roku kalendarzowego. Okres wegetacyjny każdej z roślin, uwzględnionych w modelu, opisany jest zbiorem równań matematycznych i współzależności zmiennych meteorologicznych. Kalendarz pylenia, który jest wynikiem opisu matematycznego, bezpośrednio odzwierciedla zależność od funkcji temperatury powietrza i określa czas trwania wegetacji roślin.

Celem wyników prognoz jest dostarczenie jakościowej informacji na temat stężeń alergenów w Polsce, co może być szczególnie ważne dla osób zmagających się z objawami alergii, umożliwiając w ten sposób lepsze planowanie codziennych aktywności i minimalizację narażenia na alergeny. Prognozy są ogólnodostępne pod adresem: https://ios.edu.pl/alergeny/

Analizy prowadzone przez Zakład Modelowania Atmosfery i Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym są elementem europejskiego programu monitoringu atmosfery CAMS i Krajowego Programu Współpracy CAMS.

Alergia w marcu 2026 r.

Z analizy kalendarza pylenia przedstawionego powyżej wynika, że osoby, które mają alergię na olszę, brzozę i trawy, mogą spodziewać się nasilenia objawów alergicznych. Niestety dla uczulonych na brzozę i trawy taki stan potrwa do lipca, a nawet sierpnia 2026 r.