Czy będą przymrozki?

Tak, zgodnie z długoterminową prognozą pogody, pod koniec marca mają pojawić się przymrozki. Temperatura w dzień będzie sięgała około 5 stopni, a w nocy będzie spadała poniżej zera. Gwałtowny spadek temperatur ma nastąpić około 24 marca 2026 r. Tymczasem środek marca zapowiada się pogodnie - w dzień będzie około 10-15 stopni. Kiedy wypadają majowe przymrozki?

Kiedy wypada Zimna Zośka 2026?

Zimna Zośka przypada co roku 15 maja, w dniu imienin Zofii – stąd jej nazwa. W 2026 roku wypada w piątek. Z kolei tzw. zimni ogrodnicy trwają trzy dni – od 12 do 14 maja. W 2026 roku będą to dni od wtorku do czwartku.

Czym są zimni ogrodnicy i Zimna Zośka?

Majowe przymrozki obejmują okres tzw. zimnych ogrodników oraz Zimnej Zośki. Zimnych ogrodników nazywa się również trzema zmarzłymi, lodami lub po prostu majowymi przymrozkami. Nazwa odnosi się do wspomnień trzech świętych: Pankracego (12 maja), Serwacego (13 maja) i Bonifacego (14 maja). 15 maja obchodzone jest wspomnienie św. Zofii – i ten dzień określa się mianem Zimnej Zośki.

Określenia „Zimna Zośka”, „zimni ogrodnicy” czy „lody” odnoszą się do tego samego zjawiska atmosferycznego – krótkotrwałego ochłodzenia i przymrozków, które pojawiają się po pierwszym wiosennym ociepleniu. Dla ogrodników to wyjątkowo trudny czas, ponieważ niskie temperatury mogą uszkodzić, opóźnić rozwój, a nawet całkowicie zniszczyć uprawy.

Jak chronić rośliny przed majowymi przymrozkami?

Od lat ogrodnicy przygotowują się na ten okres, by ograniczyć straty. Wrażliwe rośliny – zwłaszcza ciepłolubne gatunki, takie jak psiankowate czy dyniowate – często wysadza się do gruntu dopiero po 15 maja. Wcześniej uprawia się je w szklarniach, tunelach foliowych lub innych osłoniętych miejscach. W czasie przymrozków rośliny można:

przenieść do wnętrza budynków lub szklarni,

okryć agrowłókniną, kartonami lub specjalnymi osłonami,

uprawiać w inspektach zapewniających lepszą ochronę przed zimnem.

Zimna Zośka 2026 – czy przymrozki znów się pojawią?

Choć Zimna Zośka zawsze przypada 15 maja, nie oznacza to, że tego dnia wystąpią przymrozki. Ochłodzenie bywa przesunięte – czasem pojawia się wcześniej, a czasem później. W ostatnich latach zdarzało się, że najzimniejsze noce przypadały już pod koniec kwietnia lub na początku maja. Zmiany klimatu sprawiają, że wiosenne spadki temperatur coraz częściej występują wcześniej niż tradycyjnie przyjęty termin 12–15 maja.

Przymrozki po zimnej Zośce?

Czy możliwe są przymrozki po zimnej Zośce? Zimna Zośka to umowna granica kończąca okres wiosennych przymrozków. Przyjmuje się, że do 15 maja powinny wystąpić ostatnie spadki temperatur. Zjawisko to wiąże się z napływem chłodnych mas powietrza polarnego. Według wieloletnich obserwacji rolników i ogrodników po Zimnej Zośce ryzyko przymrozków znacząco maleje. Choć termin ochłodzenia bywa dziś przesunięty i może wystąpić między 1 a 20 maja, tradycyjna nazwa i związane z nią obserwacje pozostają aktualne do dziś.