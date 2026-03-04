Jak przycinać maliny? Poradnik

Oto kilka podstawowych zasad prawidłowego przycinania malin:

Sprawdź, jakie maliny posiadasz – letnie (dwuletnie), jesienne (jednoroczne) czy powtarzające owocowanie? Zaopatrz się w rękawice, najlepiej dłuższe. Użyj ostrego sekatora. Maliny letnie przycinaj 2 razy w roku - po zebraniu plonów latem (główne cięcie) i na wiosnę. Maliny jesienne przycinaj raz w roku - późną jesienią po owocowaniu lub wczesną wiosną przed wegetacją. Główne ciecie malin powinno być niskie, do 10 cm nad ziemią. Wszystkie pędy przycinamy na tę samą wysokość. Usuwaj rozrastające się pędy zagłuszające roślinę lub rosnące w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Ciesz się wieloma soczystymi owocami w sezonie.

Kiedy przycinać maliny - na zimę czy na wiosnę?

Maliny to rośliny bardzo często uprawiane w przydomowych ogródkach z powodu ich pysznych i zdrowych owoców. Dostępnych jest wiele odmian malin. Różnią się kolorem owoców, smakiem i momentem owocowania w sezonie. Drugą cechą wpływającą na ich popularność jest łatwość w uprawie i duża mrozoodporność. Najważniejszym zabiegiem wykonywanym przy malinach jest ich przycinanie. To od prawidłowego cięcia zależy czy roślina zapewni obfite plony.

To, kiedy należy przycinać maliny, uzależnione jest od odmiany malin, które posiadamy. Rośliny owocujące jesienią to maliny jednoroczne. Są również rośliny owocujące na pędach dwuletnich i należą do nich maliny letnie. Które maliny przycinamy na zimę, a które na wiosnę? Na zimę przycina się maliny jesienne. Na wiosnę dokonujemy cięcia malin letnich. Dodatkowo, główne cięcie malin letnich przeprowadza się zaraz po zebraniu owoców, czyli jeszcze latem. Po wycięciu malin pozostają długie pędy, które najlepiej jest związać. Ułatwi to prace porządkujące ogród po przycinaniu roślin.

Kiedy przycinać maliny jesienne?

Maliny jesienne przycina się na zimę. Maliny późne (i jeżyny) należy ściąć nisko, wówczas roślina będzie miała dużo owoców w kolejnym sezonie. Mniej drastyczne cięcie spowoduje wcześniejsze owocowanie, ale wówczas będzie mniej malin. Zaleca się więc niskie przycinanie malin jesiennych na zimę. Jest to jedyne cięcie roślin w roku.

Coraz częściej można spotkać się z metodą przycinania malin jesiennych wczesną wiosną. Zostawienie malin w stanie nienaruszonym na zimę raczej nie prowadzi do żadnych negatywnych konsekwencji. Niektórzy twierdzą nawet, że przycinanie malin wczesną wiosną sprzyja obfitszemu owocowaniu. Jeśli więc maliny jednoroczne nie zostały obcięte po zimie, zrób to jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji roślin.

Można również eksperymentować z malinami i przyciąć je w połowie wysokości na zimę. Czasami potrafią zaowocować latem. Po pierwszym owocowaniu przycina się je przy ziemi i czeka na drugi plon jesienny.

Kiedy przycinać maliny letnie?

Maliny dwuletnie przycina się dwa razy w roku. Pierwsze cięcie malin letnich powinno nastąpić po zebraniu owoców czyli latem. Dobrze jest zrobić to od razu, nie czekając do jesieni. Zdaniem ekspertów maliny letnie również przycina się nisko nad gruntem. Zdążą one rozrosnąć się jeszcze przed nadejściem zimy.

Nowe pędy zabezpieczamy przed przewracaniem (można to zrobić na różne sposoby, np. cienkim drucikiem, sznurkiem lub przygotowanym specjalnie stelażem).

Drugie cięcie malin letnich wykonuje się na wiosnę. Nie jest to jednak już tak mocne cięcie, a raczej delikatne, pobudzające roślinę do wzrostu.

Odmiany malin letnich to wszystkie maliny czarne (m.in. Jewel, Bristol) i np.:

Pruska,

Glen Ample,

Benefis,

Laszka,

Przehyba,

Radziejowa,

Sokolica,

Sweet Sunshine.

Jeśli posiadasz maliny o tych nazwach w swoim ogrodzie, pamiętaj o wiosennym przycinaniu!

Kiedy przycinać maliny Polana?

Malina Polana to jedna z odmian powtarzających owocowanie. Dwa razy w sezonie można cieszyć się owocami. W tym przypadku eksperci zalecają przycinanie raz w roku już po zebraniu wszystkich plonów czyli przed zimą lub wczesną wiosną. Obowiązuje tutaj zasada jak przy malinach jesiennych.

Maliny jednoroczne i dwuletnie – jak przycinać odrosty korzeniowe?

Maliny, zarówno jednoroczne jak i dwuletnie bardzo się rozrastają. To roślina inwazyjna i należy mieć to na uwadze przy przygotowywaniu miejsca na uprawę malin. Przede wszystkim powinny rosnąć w miejscu mającym dostęp do słońca i być stale podlewane, ale nie przelewane (malin tego nie lubią, zbyt duża wilgoć naraża je na choroby grzybowe). Po drugie, warto pomyśleć o odgrodzeniu przestrzeni, gdzie rosną maliny. W przeciwnym razie konieczne będzie stałe usuwanie rozrastających się pędów. Poprzez korzenie roślina ta wędruje na przyległe przestrzenie, np. na trawnik, i wypuszcza tam swoje odrosty. Potrafi nawet przerosnąć pod podmurówką ogrodzenia do sąsiada. W tym przypadku jeśli sąsiad lubi maliny to dobrze 😉, w innym razie czeka go nieustająca walka z nowymi odrostami.

Jeśli nie chcemy, aby maliny zbytnio się rozprzestrzeniły, warto systematycznie pozbywać się nowych odrostów. Wyrywamy je z ziemi wraz z ciągnącymi się korzeniami. Można to zrobić ręcznie lub przy pomocy szpadla. Taki zabieg prześwietli również rośliny i zapewni im lepszy dostęp do światła.

Podsumowanie

Przycinanie malin to zabieg konieczny, który chroni roślinę przed chorobami, zapewnia prawidłowy wzrost i oczekiwane, obfite plony. Wybierając odmianę dla siebie, warto wziąć pod uwagę szczególną łatwość w uprawnie malin jesiennych.