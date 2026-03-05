Zioła, które można sadzić w marcu do gruntu

W marcu jak w garncu - pogoda zmienna jest, ale prawdziwych ogrodników to nie powstrzymuje przed pracami w ogrodzie. Jeśli teraz zrobimy wszystkie niezbędne prace porządkowe i przygotowawcze, szybciej będziemy mogli cieszyć się pięknymi i zdrowymi roślinami za oknem. Są takie gatunki, które bardzo dobrze radzą sobie w gruncie już wczesną wiosną. Wśród nich znajdują się także zioła. Zaplanujmy dla nich miejsce w warzywniku - są smaczne i mają prozdrowotne właściwości. Jakie można sadzić już w marcu? Wszystkie trzy są bardzo łatwe w uprawie.

1. Lubczyk

Pierwszym ziołem, które można sadzić już marcu jest lubczyk. Musimy jednak znaleźć dla niego odpowiednie miejsce. Dorosła roślina zajmuje sporo przestrzeni - jest wysoka i szeroka, a w dodatku się rozmnaża. Nic jednak nie zastąpi aromatu świeżo zerwanego lubczyku w rosole. Jakie właściwości ma lubczyk?

wspomaga trawienie (pobudza wydzielanie soków żołądkowych, pomaga przy wzdęciach i niestrawności, może zwiększać apetyt) ma działanie moczopędnie (wspiera pracę nerek, pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu, bywa stosowany przy lekkich infekcjach dróg moczowych) działa przeciwzapalne i antybakteryjne (zawiera olejki eteryczne i związki o działaniu przeciwzapalnym, wspiera organizm w walce z drobnymi infekcjami) wspiera układ oddechowy (bywa stosowany w ziołowych mieszankach na kaszel, może ułatwiać odkrztuszanie) wpływa na rozluźnienie (tradycyjnie używany przy napięciu nerwowym i lekkim stresie)

2. Chrzan

Drugim ziołem, które można wsadzić już w marcu do gruntu jest chrzan. Trzeba jednak uważać, bo jest bardzo ekspansywny i trudno się go pozbyć. Właściwości chrzanu:

ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe (posiada glukozynolany i olejki gorczyczne, może hamować rozwój bakterii i wspierać organizm w czasie infekcji) wspomaga odporność (obecność witaminy C) leczy przeziębienie i zatoki (rozgrzewa, udrożnia nos, zatoki, pobudza wydzielanie śluzu, a więc oczyszcza drogi oddechowe) wspiera trawienie (pobudza wydzielanie soków żołądkowych, wzmaga apetyt i ułatwia trawienie tłustych potraw) działa moczopędne (wspiera pracę nerek, pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu) ma działanie przeciwzapalne (związki siarkowe mogą zmniejszać stany zapalne)

3. Melisa

Melisa jest powszechnie znana z działania uspokajającego. To zioło niezerwane w odpowiednim momencie zakwita i przyciąga zapylaczy. Kwitnie od czerwca nawet do września. Najlepsze działanie zdrowotne ma zebrana w okresie przed kwitnieniem - maj/czerwiec. Melisę można z powodzeniem uprawiać również w doniczce. Właściwości prozdrowotne melisy: