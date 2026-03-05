Zioła, które można sadzić w marcu do gruntu
W marcu jak w garncu - pogoda zmienna jest, ale prawdziwych ogrodników to nie powstrzymuje przed pracami w ogrodzie. Jeśli teraz zrobimy wszystkie niezbędne prace porządkowe i przygotowawcze, szybciej będziemy mogli cieszyć się pięknymi i zdrowymi roślinami za oknem. Są takie gatunki, które bardzo dobrze radzą sobie w gruncie już wczesną wiosną. Wśród nich znajdują się także zioła. Zaplanujmy dla nich miejsce w warzywniku - są smaczne i mają prozdrowotne właściwości. Jakie można sadzić już w marcu? Wszystkie trzy są bardzo łatwe w uprawie.
1. Lubczyk
Pierwszym ziołem, które można sadzić już marcu jest lubczyk. Musimy jednak znaleźć dla niego odpowiednie miejsce. Dorosła roślina zajmuje sporo przestrzeni - jest wysoka i szeroka, a w dodatku się rozmnaża. Nic jednak nie zastąpi aromatu świeżo zerwanego lubczyku w rosole. Jakie właściwości ma lubczyk?
- wspomaga trawienie (pobudza wydzielanie soków żołądkowych, pomaga przy wzdęciach i niestrawności, może zwiększać apetyt)
- ma działanie moczopędnie (wspiera pracę nerek, pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu, bywa stosowany przy lekkich infekcjach dróg moczowych)
- działa przeciwzapalne i antybakteryjne (zawiera olejki eteryczne i związki o działaniu przeciwzapalnym, wspiera organizm w walce z drobnymi infekcjami)
- wspiera układ oddechowy (bywa stosowany w ziołowych mieszankach na kaszel, może ułatwiać odkrztuszanie)
- wpływa na rozluźnienie (tradycyjnie używany przy napięciu nerwowym i lekkim stresie)
2. Chrzan
Drugim ziołem, które można wsadzić już w marcu do gruntu jest chrzan. Trzeba jednak uważać, bo jest bardzo ekspansywny i trudno się go pozbyć. Właściwości chrzanu:
- ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe (posiada glukozynolany i olejki gorczyczne, może hamować rozwój bakterii i wspierać organizm w czasie infekcji)
- wspomaga odporność (obecność witaminy C)
- leczy przeziębienie i zatoki (rozgrzewa, udrożnia nos, zatoki, pobudza wydzielanie śluzu, a więc oczyszcza drogi oddechowe)
- wspiera trawienie (pobudza wydzielanie soków żołądkowych, wzmaga apetyt i ułatwia trawienie tłustych potraw)
- działa moczopędne (wspiera pracę nerek, pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu)
- ma działanie przeciwzapalne (związki siarkowe mogą zmniejszać stany zapalne)
3. Melisa
Melisa jest powszechnie znana z działania uspokajającego. To zioło niezerwane w odpowiednim momencie zakwita i przyciąga zapylaczy. Kwitnie od czerwca nawet do września. Najlepsze działanie zdrowotne ma zebrana w okresie przed kwitnieniem - maj/czerwiec. Melisę można z powodzeniem uprawiać również w doniczce. Właściwości prozdrowotne melisy:
- działanie uspokajające, redukujące stres (zmniejsza napięcie nerwowe, niepokój, ułatwia relaks)
- ułatwia zasypianie (poprawia jakość snu)
- wspomaga trawienie (łagodzi wzdęcia i skurcze jelit, objawy niestrawności)
- działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo (obecność olejków eterycznych i przeciwutleniaczy)
- łagodzi bóle głowy
