Jak sadzić cebulę w ogrodzie?

Cebulę można uprawiać na 3 różne sposoby: z nasion, z rozsady lub z dymki. Najczęściej wybieraną metodą jest jednak sadzenie z dymki. To najprostszy i najszybszy sposób, ponieważ wystarczy kupić małe cebulki w sklepie ogrodniczym i posadzić je bezpośrednio do gruntu. Termin sadzenia zależy od wybranej metody.

Reklama

Jeśli wybieramy uprawę z rozsady można zacząć już w marcu. Skrzynki lub doniczki wypełnia się ziemią, która powinna być lekka, przepuszczalna i stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Nasiona umieszcza się w podłożu na głębokości około 1 cm i lekko przesypuje ziemią. Nasiona najlepiej kiełkują w temperaturze 18–22°C. Pojemniki ustawia się na parapecie i czeka aż rośliny wypuszczą 3-4 liście. Po około 8–10 tygodniach siewki można hartować. Dopiero po tym zabiegu są gotowe do przesadzenia do gruntu, co najczęściej następuje w kwietniu.

Gotową rozsadę kupioną w sklepie ogrodniczym można sadzić do gruntu wtedy, gdy minie ryzyko silniejszych przymrozków, a gleba będzie już lekko ogrzana. W praktyce większość warzyw wysadza się od drugiej połowy kwietnia do maja.

Reklama

Cebulę z dymki sadzi się natomiast od końca marca do kwietnia. Cebulki umieszcza się w ziemi tak, aby ich wierzchołki znajdowały się na poziomie gruntu. Najlepiej zachować odstępy około 5-8 cm między roślinami. W trakcie wzrostu należy regularnie usuwać chwasty z grządki. Latem, szczególnie w czasie suszy, cebula wymaga także podlewania.

Jakie warzywa sadzić obok cebuli?

Oprócz właściwego terminu sadzenia cebuli bardzo ważne jest także sąsiedztwo innych roślin. Niektóre gatunki mogą wspierać wzrost cebuli i działać jak naturalna ochrona przed utratą wilgoci.

Jednym z najlepszych sąsiadów cebuli jest marchew. Oba warzywa wzajemnie chronią się przed szkodnikami. Intensywny zapach cebuli odstrasza połyśnicę marchwiankę. Natomiast aromat marchwi pomaga ograniczyć pojawienie się śmietanki cebulanki.

Cebula dobrze rośnie również obok buraków. Ich duże liście mogą działać jak naturalna ściółka. Zaciemniają glebę i pomagają zatrzymać w niej wilgoć, co poprawia warunki wzrostu. Jednocześnie cebula ogranicza obecność niektórych szkodników glebowych, tj. nicienie czy drutowce.

Dobrym pomysłem jest także posadzenie cebuli w pobliżu truskawek. Rośliny te często są atakowane przez ślimaki i mrówki, a zapach cebuli może je odstraszać. Dodatkowo truskawki tworzą gęsty dywan liści, który pomaga utrzymać wilgoć w glebie, co sprzyja wzrostowi cebuli.

Jakie jeszcze warzywa sprawdzą się w towarzystwie cebuli?

Cebula dobrze rośnie nie tylko w towarzystwie marchwi czy buraków. W warzywniku warto posadzić obok niej również inne popularne rośliny.

Dobrym sąsiadem dla cebuli jest sałata, ponieważ ma płytki system korzeniowy i nie konkuruje z nią o składniki odżywcze. Jej liście częściowo zaciemniają glebę, dzięki czemu ziemia wolniej traci wilgoć.

Również cebula i pomidory dobrze się uzupełniają w ogrodzie. Intensywny zapach cebuli może ograniczać pojawienie się niektórych szkodników. Pietruszka to też dobrzy sąsiad dla cebuli ponieważ ma podobne wymagania glebowe jak cebula, dlatego dobrze rośnie tej samej grządce.

Przy jakich warzywach nie sadzić cebuli?

Rośliny strączkowe tj. fasola, soczewica i groch, nie są dobrymi sąsiadami dla cebuli. Ich system korzeniowy wzbogaca glebę w azot, a tego cebula nie lubi. Nadmiar tego pierwiastka sprawi, że cebula będzie rosła znacznie wolniej. I na odwrót. Cebula wydziela substancje, które mogą osłabiać wzrost roślin strączkowych.

Również kalafior, brukselka czy brokuły nie przepadają za towarzystwem cebuli. Te warzywa wymagają dużej ilości składników odżywczych np. azotu i fosforu, dlatego mogą konkurować z cebulą o miejsce i zasoby w glebie.