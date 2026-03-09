Red Pear - pomidor odporny na choroby i łatwy w uprawie

Red Pear to sprawdzona odmiana pomidora gruntowego o charakterystycznych dużych owocach w kształcie gruszki. To jedna z tych odmian, po które łatwo sięgnąć, bo nasiona są dostępne praktycznie w każdym sklepie ogrodniczym. To pomidory wytrzymałe, odporne na choroby i łatwe w uprawie. Owoce są mięsiste, słodkie i aromatyczne, z niewielką ilością nasion. Pojedynczy pomidor osiąga nawet 250 g, a nawet 500 g (ludzie chwalą się takimi okazami na youtube). Pomidory te mają intensywnie czerwony kolor.

Red Pear dobrze plonuje, szczególnie przy prowadzeniu rośliny na jeden lub dwa pędy. To odmiana wczesna do średnio wczesnej. Pierwsze zbiory zaczynają się latem, zwykle od lipca i trwają do września. Rośliny są wysokie i wymagają panikowania oraz regularnego usuwania pędów bocznych. Najlepiej rosną w słońcu na żyznej, dobrze nawodnionej glebie.

Gallant F1 - pomidor dobrze radzi sobie w polskich warunkach, odporny na choroby

Gallant F1 to jedna z tych odmian, którą wiele ogrodniczek wybiera "w ciemno" i potem do niej wraca. Na forach często przewija się jedno określenie - pewniak. Ma zwykle większą odporność na choroby typowe dla pomidorów. Topomidor, wczesny, wysoki, który dobrze radzi sobie zarówno w tunelu, i jak i w gruncie, nawet gdy pogoda nie rozpieszcza. Tworzy bardzo ładne, równe grona, po kilkanaście owoców. Pomidory są średniej wielkości, okrągłe, gładkie, bez tendencji do pękania. Szybko wybarwiają się na intensywnie czerwony kolor. Ogrodnicy chwalą je za to, że wyglądają jak z targu i długo zachowują świeżość po zbiorze. Smak Gallanta jest często opisywany jako zaskakująco dobry - słodki, wyważony, bez wodnistości. To odmiana bardzo plenna. Gallant F1 rzadko choruje i nie sprawia problemów w sezonie.

Kozula 174 -pomidor o dobrej zdrowotności roślin i dużej odporności

Kozula 174 to duży, mięsisty pomidor, który wygląda jak z koszyka lokalnego rolnika. Ma wyjątkowy żółto-musztardowy kolor, z zielonkawymi przebarwieniami przy szypułce. Od razu przyciąga wzrok. To Polska odmiana wychowana przez Annę „Kozulę” Jankowską, ceniona za oryginalność, smak w stylu dawnych odmian, odprmość na trudne warunki i choroby liści. Wielkość owoców jest są naprawdę imponująca, często przekracza 500 g .Pomidory są lekko spłaszczone i delikatnie żebrowane. Po przekrojeniu widać gęsty żółto-pomarańczowy miąższ, z minimalną ilością pestek. Smak jest pełny i głęboki, idealny do jedzenia na surowo, na kanapki do sałatek oraz do zagęszczania sosów. Roślina rośnie silnie i wysoko, wymaga palikowania, ale odwdzięcza się pięknymi, dużymi owocami od drugiej połowy sezonu aż do przymrozków. To odmiana dla tych, którzy lubią pomidory efektowne, inne niż wszystkie.

Dukat F1 - pomidor o dobrej odporności na choroby i dobrym plonowaniu

Dukat F1 to pomidor, który wygląda jak ten idealny ze skrzynki na targu - czerwony, równy, mięsisty. Znany z dobrej zdrowotności roślin i odporności na pękanie. Owoce są kuliste, spłaszczone, z lekkim żebrowaniem, duże i twarde, dzięki czemu świetnie znoszą zbiór i przechowywanie. To odmiana szczególnie polecana do uprawy pod osłonami, w szklarni lub tunelu foliowym. Ogrodnicy chwalą ją za pewne plonowanie nawet w trudniejszych warunkach, bo Dukat F1 dobrze znosi upał i nie ma tendencji do pękania owoców. Smak jest bardzo dobry jak na hybrydę, wyraźny, pomidorowy, bez wodnistości. Rośliny są plenne i niezawodne, a zbiory trwają od lipca aż do września. Rośliny rosną silne, wymagają palikowania lub prowadzenia na sznurku.