Sierpień: prace w ogrodzie

Czas na sierpień i prace, jakie należy wykonać w tym miesiącu w ogrodzie. W powietrzu zaczynamy czuć jesień i wskazuje na nią również kalendarz ogrodnika. Oto lista 17. zadań do wykonania w tym miesiącu:

Zjadamy warzywa, siejemy kolejne.

2. Usuwamy wilki i obrywamy dojrzałe pomidory.

3. Ścinamy i suszymy zioła, np. majeranek i rozmaryn.

4. Jeśli pędy ziemniaków żółkną, możemy je wykopywać.

5. Zbieramy owoce z drzew, usuwamy wilki i możemy prześwietlić drzewa.

6. Zbieramy czosnek i cebulę z warzywnika.

7. Przycinamy winorośl, powojniki, wiciokrzewy (wybujałe pnącza).

8. Ogławiamy systematycznie kwitnące krzewy i byliny (np. róże, jeżówki, budleja Dawida).

9. Wciąż obficie podlewamy ogród – w sierpniu występują jeszcze upały.

10. Pielimy, aby nie dopuścić do zakwitania ziela i wytwarzania nasion. Wówczas rozsieje się ich jeszcze więcej w naszym ogrodzie.

11. Odmładzamy rośliny poprzez podział i rozsadzanie.

12. Na koniec sierpnia zaczyna się dobry czas na sadzenie roślin iglastych.

13. Koniec sierpnia to również dobry moment na przesadzanie roślin. Jeśli mamy to w planach, warto wziąć się do pracy. Jesień zwykle jest obfita w deszcze, a to sprzyja przyjmowaniu się roślin w nowych miejscach. Równocześnie jest jeszcze dosyć wcześnie i roślina zdąży dobrze ukorzenić się w nowym miejscu i wzmocnić przez zimą.

14. Można zacząć sadzić już rośliny cebulowe kwitnące wiosną (np. narcyzy, szachownice, krokusy, przebiśniegi, zimowity, lilie)

15. Koniec sierpnia to również dobry czas na korektę cięcia krzewów iglastych, np. żywopłotów z tuj.

16. Rozsadzamy truskawki i je przycinamy.

17. Cieszymy się zielonym i kwitnącym ogrodem, świeżymi warzywami i ziołami. We wrześniu zaczynamy już prace przygotowawcze do jesieni.

Cieszmy się ogrodem późnego lata. To piękny czas pełny miękkiego, ciepłego światła zachodzącego słońca. W tych kolorach rośliny wyglądają niezwykle kojąco. To dobry czas na refleksje i myśl o zimowym odpoczynku. Znajdźmy czas i usiądźmy na krótszą lub dłuższą chwilę z książką w jeszcze tętniącym życiem ogrodzie.

Co można siać w sierpniu?

W ogrodzie warzywnym poplon można wysiewać jeszcze w sierpniu. Wybieramy takie warzywa, które nie potrzebują zbyt dużo czasu do wzejścia. Dobrym wyborem będą:

rzodkiewka,

sałata,

rukola,

szpinak,

koper,

szczaw,

szczypiorek siedmiolatek,

roszponka,

jarmuż,

kalarepa,

endywia.

Można kupić też już przepikowane sadzonki. Znacznie szybciej możemy spodziewać się zbiorów. Namawiamy do wykorzystania ostatniego momentu na sianie i sadzenie warzyw. Nie ma nic zdrowszego jak świeże, ekologiczne warzywa z własnego warzywnika. Na kolejne będziemy musieli poczekać aż do wiosny 2025 roku.