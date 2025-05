Maj w ogrodzie

Maj to miesiąc ciężkiej pracy w ogrodzie: sadzimy, siejemy, nawozimy, przekopujemy, planujemy, odchwaszczamy. Jeśli mamy rośliny wysiane lub posadzone w inspektach, należy pamiętać o otwieraniu ich w celu przygotowywania nasadzeń do naturalnych warunków atmosferycznych. Robimy to oczywiście przy ładnej pogodzie. Hartowane wcześniej sadzonki i bulwy po zimnych ogrodnikach można w końcu wysadzić do gruntu. Gdy rośliny cebulowe po kwitnieniu zaczynają żółknąć, przestajemy je podlewać. Maj to czas na wysiew roślin dwuletnich oraz kwiatów jednorocznych kwitnących latem. Można jeszcze przesadzać i dzielić byliny, chociaż lepiej wykonywać te zabiegi wcześniej.

Poza tym, maj to także okres pierwszego przycinania roślin po kwitnieniu np. tawuły, lilaka czy migdałka trójklapowego. Następnie nawozimy je wieloskładnikowymi mieszankami. Dobrze jest użyć także kompostu. Pamiętajmy o wycinaniu dzikich odrostów przy pniach drzew owocowych i ozdobnych. W tym okresie rosną szczególnie intensywnie.

Ważne Pamiętajmy o regularnym koszeniu trawnika. Po częstych ulewach trawnik rośnie dużo szybciej.

Co sadzić w maju?

W maju sadzimy rośliny mające duże wymagania cieplne:

mieczyki,

eukomisy,

dalie,

begonie bulwiaste,

błonczatki,

galtonie,

kanny,

zawilce wieńcowe,

rododendrony,

azalie,

iglaki,

warzywa psiankowate (pomidory, papryka, bakłażan, ziemniak))

warzywa dyniowate (dynie, cukinie, patisony, ogórki)

Sadzonki przygotowujemy do wsadzenia do gruntu, obficie podlewając. Wybieramy w tym celu pochmurny dzień. Roślina po posadzeniu na docelowe miejsce również powinna zostać podlana.

Co siać w maju?

W maju siejemy następujące warzywa:

cebulę dymkę

rzodkiewkę

koper

marchew (późne odmiany)

pietruszka (późne odmiany)

ogórki,

fasolę,

kukurydzę,

dynię,

pomidory,

cukinię,

kapustę (późne odmiany).

Z kwiatów w maju można siać: