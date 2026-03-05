Skrzydlinka – niewielka bylina o dużym potencjale

Skrzydlinka (Aethionema) to mało znana bylina z rodziny kapustowatych, która z powodzeniem rośnie w miejscach, gdzie inne rośliny zawodzą. Najlepiej czuje się w słońcu, w suchym, kamienistym podłożu. Tworzy zwarte kępki, które z czasem rozrastają się w puszyste poduszki obsypane różowymi kwiatami. Choć najczęściej kojarzona jest ze skalniakami, z powodzeniem sprawdzi się też na żwirowych rabatach, obrzeżach ścieżek, murkach czy w donicach.

Kiedy sadzić skrzydlinkę?

Skrzydlinkę najlepiej sadzić wczesną wiosną, nawet w marcu, zachowując odstępy 15-25 cm między roślinami. Sadzonki zakopujemy płytko, tak aby szyjka korzeniowa znajdowała się na poziomie gruntu.

Kiedy wysiewać nasiona skrzydlinki?

Skrzydlinka wymaga stratyfikacji zimnej, czyli przechodzenia nasion. Dlatego należy przechowywać je w lodówce, w wilgotnym piasku, na papierowym ręczniku, czy w woreczku przez około 6 tygodni, w temperaturze ok. 4 - 5°C. Jeżeli mamy stratyfikowane nasiona wysiewamy je w marcu do doniczek lub bezpośrednio do gruntu. Jeśli nasiona nie przeszły stratyfikacji, wkładamy je do lodówki i siejemy po sześciu tygodniach. Nawet wysiana w sierpniu zdąży zakwitnąć w sezonie.

Nasiona są bardzo drobne więc przykrywamy je tylko cienką warstwą ziemi lub piasku. Po wschodach pikujemy sadzonki na miejsce stałe.

Gatunki i odmiany skrzydlinki – co wybrać?

W sprzedaży dostępnych jest kilka efektownych gatunków i odmian. Różnią się wysokością, kolorem kwiatów i terminem kwitnienia:

Skrzydlinka naprzeciwlistna – niska, poduszkowata bylina (ok. 5 cm), z jasnoróżowymi kwiatami. Kwitnie bardzo wcześnie, już w marcu i kwietniu.

– niska, poduszkowata bylina (ok. 5 cm), z jasnoróżowymi kwiatami. Kwitnie bardzo wcześnie, już w marcu i kwietniu. Skrzydlinka wielkokwiatowa – większa (15–30 cm), o intensywnie różowych lub purpurowych kwiatach. Kwitnie od maja do czerwca.

– większa (15–30 cm), o intensywnie różowych lub purpurowych kwiatach. Kwitnie od maja do czerwca. Skrzydlinka ormiańska – tworzy zwarte kępki (10–15 cm), ma drobne liście i kwiaty zebrane w gęste kwiatostany.

Polecane odmiany ogrodowe:

‘Warley Rose’ – intensywnie różowe kwiaty i zwarty pokrój.

– intensywnie różowe kwiaty i zwarty pokrój. ‘Persian Carpet’ – niska, dywanowa odmiana o gęstych, różowych kwiatach. Świetna na murki i obrzeża.

Uprawa skrzydlinki – jak i gdzie ją sadzić?

Wczesna wiosna to idealny moment, aby posadzić skrzydlinkę w ogrodzie lub w donicy na tarasie. Najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych, suchych. Nie lubi cienia ani nadmiaru wilgoci. Skrzydlinka świetnie czuje się w glebie piaszczysto-żwirowej, przepuszczalnej, najlepiej zasadowej (z dodatkiem wapnia). Warto dodać do ziemi trochę kamyków lub grysu.

Czy trzeba podlewać skrzydlinkę?

Podlewanie ograniczamy do minimum – tylko w czasie długotrwałej suszy. To roślina odporna na brak wody.

Czy trzeba nawozić skrzydlinkę?

Wystarczy jedna dawka nawozu wczesną wiosną. Zbyt duża ilość azotu może osłabić kwitnienie.

Gdzie posadzić skrzydlinkę?

Skrzydlinka ma wiele zastosowań i świetnie sprawdza się nie tylko na skalniakach.

W ogrodach skalnych – kontrastuje z kamieniami, tworzy kolorowe kępy.

– kontrastuje z kamieniami, tworzy kolorowe kępy. Na murkach i w szczelinach – dobrze rośnie nawet w małej ilości ziemi.

– dobrze rośnie nawet w małej ilości ziemi. Na rabatach żwirowych i wrzosowiskach – tworzy plamy koloru i uzupełnia lawendę, macierzankę czy goździki.

– tworzy plamy koloru i uzupełnia lawendę, macierzankę czy goździki. W donicach na słonecznym balkonie lub tarasie – idealna do mis i pojemników, gdzie tworzy efektowne, gęste kompozycje.

Czy skrzydlinka nadaje się na balkon?

Zdecydowanie tak! Ten różowy kwiat świetnie radzi sobie nie tylko w ogrodzie, ale również w donicach na balkonach. Jest odporny na suszę, a przy odpowiednim nasłonecznieniu tworzy efektowne, obłokowate kwiatostany także w warunkach miejskich. Roślinę można spokojnie zostawić na krótki urlop.

Od trzech lat uprawiam skrzydlinkę na południowym balkonie. Rośnie znakomicie, prawie jej nie podlewam, a mimo to kwitnie jak szalona – napisała do nas pani Marzena z Siedlec.

Jeśli szukasz rośliny, która poradzi sobie na suchej glebie, nie wymaga ciągłej uwagi, a mimo to nagradza bujnym kwitnieniem – postaw na skrzydlinkę. To świetny wybór zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych ogrodników.