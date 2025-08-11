Kwiaty lubiące słońce w ogrodzie

Coraz więcej słyszy się, że klimat się ociepla, a Polska stepowieje. Ziemia w wielu miejscach jest piaszczysta, sucha i wystawiona na długie działanie promieni słonecznych. Co zrobić, jeśli ma się takie miejsce w ogrodzie? Niektórzy nawożą lepszej, ciemnej ziemi, bogatej w składniki odżywcze. Sadzą wysokie drzewa, które dają cień w ogrodzie albo stawiają mury, pergole i za pomocą różnych elementów architektury ogrodowej osłaniają przynajmniej część ogrodu od stałego działania słońca.

Reklama

Drugim sposobem jest dostosowanie roślinności do warunków glebowych i atmosferycznych panujących w danej części ogrodu. To rozwiązanie jest coraz częściej podpowiadane przez ekspertów. Biorą pod uwagę również dostępność wody, która w najgorętszych okresach sezonu letniego potrafi zanikać. W niektórych gminach funkcjonowały nawet zakazy podlewania ogrodów ze względu na zbyt niski poziom wód. W związku z powyższych warto sadzić kwiaty, które świetnie radzą sobie na pełnym słońcu i są niewymagające co do podłoża.

5 kwiatów, które lubią słońce w ogrodzie

Reklama

5 roślin, które kwitną i lubią rosnąć w słońcu, a w dodatku nie mają dużych wymagań glebowych to:

Werbena patagońska Lawenda Perovskia Krwawnik Rozchodnik

Pierwsze trzy kwitną na fioletowy kolor. Krwawnik może mieć kwiaty różnego koloru. Na łąkach często kwitnie na biało. Natomiast rozchodnik najczęściej kwitnie w różnych odcieniach różu.

Werbena patagońska

Werbena patagońska to bardzo modna w ostatnich latach roślina. Można kupić odmianę niską i wysoką, przy czym uszczykiwanie wysokiej skutkuje jej niższym ale gęstszych wzrostem. Kwitnie na fioletowo na długich i sztywnych łodygach, dzięki czemu nie wymaga podwiązywania. Często sadzona jest w towarzystwie traw. Uwielbiają ją zapylacze. Przylatują do niej nawet fruczaki gołąbki (zwane polskimi koliberkami).

Lawenda

Lawenda również kwitnie na fioletowo. Można dostać także odmiany białe i różowe, ale to fioletowa lawenda skradła serca ogrodników. Lubi ziemię dobrze zdrenowaną (np. z duża ilością piasku). Kocha słońce. Nie będzie dobrze rosną w stale wilgotnej glebie. Przyciąga motyle, pszczoły, trzmiele. Pięknie wygląda sadzona w szpalerach.

Perovskia

Perovskia nie jest jeszcze tak bardzo popularna jak lawenda, mimo że nazywana jest właśnie lawendą rosyjską. Dobrze rośnie w suchych i nasłonecznionych miejscach ogrodu. Posiada długie, fioletowe kwiatostany. Ze względu na łatwość w uprawie coraz częściej wykorzystywana jest w przestrzeniach miejskich.

Krwawnik

Moda na krwawnik powraca, być może także za sprawą zmieniającego się klimatu. Ta roślina była popularna w czasach naszych babć. Spotykamy ją również często na łąkach, zwykle kwitnącą na biało. Obecnie dostępne są różne kolory. Roślina ta ma długi okres kwitnienia - od czerwca aż do października. Licznie przylatują do niej zapylacze. Najlepiej rośnie w umiarkowanie suchej, nawet ubogiej w składniki odżywcze ziemi.

Rozchodnik

Rozchodnik do sukulent, a więc do zdrowego wzrostu potrzebuje słońca, suchej i przepuszczalnej gleby. Kwitnie zwykle na koniec lata. Są różne odmiany rozchodnika. Mogą kwitnąć na biało, we wszystkich odcieniach różu, aż po ciemny czerwony. Popularną odmianą jest rozchodnik okazały "Brillant", którego kwity są mocno różowe. Większą część sezonu letniego zdobi ogród mięsistymi liśćmi, a na koniec wakacji pięknie zakwita. Aż do października wabi motyle i pszczoły.