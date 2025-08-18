Dalie - kiedy kwitną?

Dalie zaczynają kwitnąć w sierpniu. To jedne z najpiękniejszych roślin kwitnących w polskich ogrodach. Ich kwiaty można podziwiać aż do przymrozków. Nazywane są więc kwiatami późnego lata. To majestatyczne rośliny o silnych, sztywnych łodygach i bajecznych kwiatach. Pięknie prezentują się w wazonach.

Uprawa dalii powinna odbywać się na stanowiskach słonecznych, najlepiej osłoniętych od silnego wiatru. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Wymagają regularnego podlewania i nawożenia, najlepiej nawozami wieloskładnikowymi. Co charakterystyczne dla dalii, wyrastają z bulw, które należy wykopywać na zimę i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Sadzimy je do gruntu późną wiosną, kiedy nie ma już przymrozków. Można podpędzić je wcześniej w donicach, w szklarniach, pod osłonami. W gruncie bulwy zakopujemy po około 5-centymetrową warstwą ziemi. Szczególnie na początku wymagają stałego podlewania. Należy jednak uważać na przelanie. Bulwy potrafią zgnić.

Najpiękniejsze odmiany dalii

Oto jedne z najpiękniejszych odmian dalii spotykanych w Polsce:

Dalia Cafe au Lait

2. Dalia Labirynth

3. Dalia Preference

4. Dalia Night Silence

5. Dalia Sebastian

6. Dalia Cornel Bronze