Dalie - kiedy kwitną?

Dalie zaczynają kwitnąć w sierpniu. To jedne z najpiękniejszych roślin kwitnących w polskich ogrodach. Ich kwiaty można podziwiać aż do przymrozków. Nazywane są więc kwiatami późnego lata. To majestatyczne rośliny o silnych, sztywnych łodygach i bajecznych kwiatach. Pięknie prezentują się w wazonach.

Uprawa dalii powinna odbywać się na stanowiskach słonecznych, najlepiej osłoniętych od silnego wiatru. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna. Wymagają regularnego podlewania i nawożenia, najlepiej nawozami wieloskładnikowymi. Co charakterystyczne dla dalii, wyrastają z bulw, które należy wykopywać na zimę i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Sadzimy je do gruntu późną wiosną, kiedy nie ma już przymrozków. Można podpędzić je wcześniej w donicach, w szklarniach, pod osłonami. W gruncie bulwy zakopujemy po około 5-centymetrową warstwą ziemi. Szczególnie na początku wymagają stałego podlewania. Należy jednak uważać na przelanie. Bulwy potrafią zgnić.

Najpiękniejsze odmiany dalii

Oto jedne z najpiękniejszych odmian dalii spotykanych w Polsce:

  1. Dalia Cafe au Lait
Dalia Cafe au Lait - najpiękniejsze odmiany dalii Dalia Cafe au Lait - najpiękniejsze odmiany dalii / Shutterstock

2. Dalia Labirynth

Dalia Labirynth - najpiękniejsze odmiany Dalia Labirynth - najpiękniejsze odmiany / Shutterstock

3. Dalia Preference

Dalia Preference - najpiękniejsze odmiany Dalia Preference - najpiękniejsze odmiany / Shutterstock

4. Dalia Night Silence

Dalia Night Silence - najpiękniejsze odmiany Dalia Night Silence - najpiękniejsze odmiany / Shutterstock

5. Dalia Sebastian

Dalia Sebastian - najpiękniejsze odmiany Dalia Sebastian - najpiękniejsze odmiany / Shutterstock

6. Dalia Cornel Bronze

Dalia Cornel Bronze - najpiękniejsze odmiany Dalia Cornel Bronze - najpiękniejsze odmiany / Shutterstock
