Dlaczego wrzosy potrzebują nawożenia?

Wrzosy to rośliny kwaśnolubne, które najlepiej rozwijają się w lekkiej, kwaśnej glebie o pH 4,5–5,5. Ich płytki system korzeniowy sprawia, że szybko pobierają składniki odżywcze, ale też równie szybko odczuwają ich brak. Dlatego regularne dostarczanie odpowiednich minerałów jest niezbędne, by:

utrzymać prawidłowe zakwaszenie gleby,

zapewnić roślinie siłę do przetrwania zimy,

pobudzić ją do tworzenia nowych pąków kwiatowych,

ograniczyć ryzyko chorób i osłabienia krzewinki.

Bez nawożenia wrzosy mogą z czasem tracić intensywną barwę liści, ich kwiaty będą mniej obfite, a sama roślina podatna na przemarzanie czy przesychanie.

Kiedy nawozić wrzosy?

Najlepszy czas na nawożenie wrzosów jesienią to wrzesień, ewentualnie początek października, zanim temperatura spadnie na tyle, że rośliny zaczną przechodzić w stan spoczynku.

Jesienne nawożenie ma dwa główne cele:

wzmocnienie odporności roślin przed zimą,

ograniczenie wzrostu zielonej masy, aby energia została skierowana w rozwój systemu korzeniowego i przygotowanie pąków.

Należy pamiętać, że późne nawożenie, np. w listopadzie, może zaszkodzić, ponieważ pobudzi roślinę do wzrostu, a młode przyrosty nie zdążą zdrewnieć przed mrozami.

Czym nawozić wrzosy jesienią?

Do jesiennego nawożenia wrzosów najlepiej wybierać nawozy pozbawione azotu lub z jego minimalną ilością. Jesienią priorytetem nie jest bowiem stymulowanie wzrostu, lecz wzmocnienie odporności. Najważniejsze składniki to:

fosfor – wspiera rozwój korzeni i przygotowanie pąków kwiatowych,

– wspiera rozwój korzeni i przygotowanie pąków kwiatowych, potas – poprawia zimotrwałość i zwiększa odporność na choroby,

– poprawia zimotrwałość i zwiększa odporność na choroby, magnez – odpowiada za intensywną barwę liści i prawidłowe procesy fotosyntezy.

W sklepach ogrodniczych dostępne są specjalistyczne nawozy jesienne do wrzosów i wrzośców. Warto je stosować zgodnie z zaleceniami producenta, zazwyczaj w postaci granulatu rozsypywanego wokół roślin i delikatnie mieszczonego z wierzchnią warstwą gleby.

Jak domowym sposobem nawozić wrzosy?

Nie zawsze trzeba sięgać po gotowe nawozy ze sklepu. Wrzosy można wspomóc także naturalnymi, domowymi metodami. Oto kilka sprawdzonych sposobów:

fusy z kawy – zakwaszają glebę i dostarczają roślinom niewielkich ilości azotu oraz mikroelementów,

– zakwaszają glebę i dostarczają roślinom niewielkich ilości azotu oraz mikroelementów, skorupki jaj (w niewielkich ilościach, rozdrobnione) – poprawiają strukturę podłoża i dostarczają wapnia, ale trzeba uważać, by nie podnieść zbytnio pH gleby,

(w niewielkich ilościach, rozdrobnione) – poprawiają strukturę podłoża i dostarczają wapnia, ale trzeba uważać, by nie podnieść zbytnio pH gleby, kompost z igliwia – naturalnie zakwasza ziemię i wzbogaca ją w materię organiczną,

– naturalnie zakwasza ziemię i wzbogaca ją w materię organiczną, wywar z pokrzywy – dostarcza wielu mikroelementów, jednak jesienią należy go stosować oszczędnie, by nie pobudzić roślin do nadmiernego wzrostu.

Takie domowe nawożenie może być świetnym uzupełnieniem podstawowej pielęgnacji, choć w przypadku słabszych roślin lepiej oprzeć się na specjalistycznych preparatach.

Jakie są najczęstsze problemy z wrzosami?

Nawet przy prawidłowym nawożeniu wrzosy mogą sprawiać pewne trudności. Najczęściej spotykane problemy to:

żółknięcie liści – najczęściej spowodowane zbyt zasadowym podłożem lub niedoborem magnezu,

– najczęściej spowodowane zbyt zasadowym podłożem lub niedoborem magnezu, zamieranie pędów od środka – efekt braku przycinania lub zbyt gęstego nasadzenia,

– efekt braku przycinania lub zbyt gęstego nasadzenia, słabe kwitnienie – konsekwencja braku odpowiedniego nawożenia lub zbyt małej ilości światła,

– konsekwencja braku odpowiedniego nawożenia lub zbyt małej ilości światła, przemarzanie – wynik zbyt późnego nawożenia azotem albo braku potasu jesienią,

– wynik zbyt późnego nawożenia azotem albo braku potasu jesienią, atak chorób grzybowych – sprzyja mu nadmierne podlewanie i słaba cyrkulacja powietrza wokół roślin.

Odpowiednie nawożenie jesienne pomaga zminimalizować ryzyko większości z tych problemów, dlatego nie warto go pomijać.