Zakop w ziemi te cebule w październiku

Chodzi o cebule tulipanów, które sadzimy wyłącznie jesienią – najlepiej od połowy września do końca października, ale jeżeli pogoda sprzyja i ziemia nie jest zmarznięta cebule można sadzić również w listopadzie.To już ostatni moment i trzeba posadzić je jak najszybciej żeby zdążyły się ukorzenić. Cebulki potrzebują przejść okres chłodu, aby zakwitnąć wiosną.

Ważne: Wiosną cebulek tulipanów się nie sadzi! Bez okresu przemarznięcia nie zakwitną.

Jak wybrać najlepsze cebule tulipanów?

W sklepach znajdziemy ogromny wybór odmian. Ale zamiast koloru, najpierw przyjrzyjmy się jakości cebulek. Wybieramy:

duże, jędrne, zdrowe cebule,

bez pęknięć, przebarwień i plam,

z suchą łuską ochronną.

Unikamy cebul:

miękkich, wysuszonych lub zwiędniętych,

z pleśnią, oznakami chorób,

z korzonkami lub kiełkami (już zaczęły rosnąć).

Gdzie sadzić tulipany w ogrodzie?

Tulipany uwielbiają:

słoneczne miejsca,

żyzną, lekką, próchniczą ziemię z dodatkiem kompostu,

glebę umiarkowanie wilgotną – nie podmokłą!

W miejscach półcienistych też będą rosły, chociaż trzeba się liczyć z tym, że mogą wtedy wyrosnąć nieco wyższe, bo będą "wyciągać się" w stronę słońca. Często też zakwitają odrobinę później, ale też kwitną nieco dłużej, gdyż słońce je oszczędza.

Przed sadzeniem warto wzbogacić podłoże wolno działającym nawozem mineralnym (ok. 50 g/m²).

Jak głęboko sadzić cebule tulipanów?

Zasada jest prosta:

Cebule sadzimy na głębokość 2–3 ich wysokości , czyli jeśli cebulka ma 5 cm, sadzimy ją na 10–15 cm.

, czyli jeśli cebulka ma 5 cm, sadzimy ją na 10–15 cm. Między cebulkami zostawiamy 10–15 cm odstępu. To zapewni każdej z nich przestrzeń do wzrostu i pięknego rozwoju kwiatów.

Dobrym rozwiązaniem są specjalne koszyczki do cebulek – chronią przed gryzoniami i ułatwiają późniejsze wykopywanie.

Czy cebule tulipanów trzeba wykopywać co roku?

Nie trzeba, ale warto. Jeśli zostawisz cebulki w ziemi, zakwitną, ale z roku na rok kwiaty będą coraz drobniejsze. Najlepiej po przekwitnięciu:

Oderwać resztki kwiatów.

Podlewać aż liście same zaschną - nie usuwamy liści wcześniej, gdyż dokarmiają cebulę.

Wykopać cebule, oczyść i przechowaj w chłodnym, suchym miejscu.

Tulipany mogą w jednym miejscu ładnie rosnąć nawet 2-3 lata. Wszystko zależy od odmiany i odporności cebuli.

Jak sadzić tulipany krok po kroku?