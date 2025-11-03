- Zakop w ziemi te cebule w październiku
Chodzi o cebule tulipanów, które sadzimy wyłącznie jesienią – najlepiej od połowy września do końca października, ale jeżeli pogoda sprzyja i ziemia nie jest zmarznięta cebule można sadzić również w listopadzie.To już ostatni moment i trzeba posadzić je jak najszybciej żeby zdążyły się ukorzenić. Cebulki potrzebują przejść okres chłodu, aby zakwitnąć wiosną.
Ważne: Wiosną cebulek tulipanów się nie sadzi! Bez okresu przemarznięcia nie zakwitną.
Jak wybrać najlepsze cebule tulipanów?
W sklepach znajdziemy ogromny wybór odmian. Ale zamiast koloru, najpierw przyjrzyjmy się jakości cebulek. Wybieramy:
- duże, jędrne, zdrowe cebule,
- bez pęknięć, przebarwień i plam,
- z suchą łuską ochronną.
Unikamy cebul:
- miękkich, wysuszonych lub zwiędniętych,
- z pleśnią, oznakami chorób,
- z korzonkami lub kiełkami (już zaczęły rosnąć).
Gdzie sadzić tulipany w ogrodzie?
Tulipany uwielbiają:
- słoneczne miejsca,
- żyzną, lekką, próchniczą ziemię z dodatkiem kompostu,
- glebę umiarkowanie wilgotną – nie podmokłą!
W miejscach półcienistych też będą rosły, chociaż trzeba się liczyć z tym, że mogą wtedy wyrosnąć nieco wyższe, bo będą "wyciągać się" w stronę słońca. Często też zakwitają odrobinę później, ale też kwitną nieco dłużej, gdyż słońce je oszczędza.
Przed sadzeniem warto wzbogacić podłoże wolno działającym nawozem mineralnym (ok. 50 g/m²).
Jak głęboko sadzić cebule tulipanów?
Zasada jest prosta:
- Cebule sadzimy na głębokość 2–3 ich wysokości, czyli jeśli cebulka ma 5 cm, sadzimy ją na 10–15 cm.
- Między cebulkami zostawiamy 10–15 cm odstępu. To zapewni każdej z nich przestrzeń do wzrostu i pięknego rozwoju kwiatów.
Dobrym rozwiązaniem są specjalne koszyczki do cebulek – chronią przed gryzoniami i ułatwiają późniejsze wykopywanie.
Czy cebule tulipanów trzeba wykopywać co roku?
Nie trzeba, ale warto. Jeśli zostawisz cebulki w ziemi, zakwitną, ale z roku na rok kwiaty będą coraz drobniejsze. Najlepiej po przekwitnięciu:
- Oderwać resztki kwiatów.
- Podlewać aż liście same zaschną - nie usuwamy liści wcześniej, gdyż dokarmiają cebulę.
- Wykopać cebule, oczyść i przechowaj w chłodnym, suchym miejscu.
Tulipany mogą w jednym miejscu ładnie rosnąć nawet 2-3 lata. Wszystko zależy od odmiany i odporności cebuli.
Jak sadzić tulipany krok po kroku?
- Tulipany sadzimy od połowy września do końca października.
- Wybieramy zdrowe, duże cebulki.
- Zapewniamy słoneczne miejsce i lekką glebę.
- Sadzimy na głębokości 2–3 wysokości cebuli.
- Zachowujemy odstęp 10–15 cm.
- Po przekwitnięciu (każdego roku lub co 2
