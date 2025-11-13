Czy liście można wrzucać do kompostownika?

Oczywiście. Liście, które opadają jesienią z drzew jak najbardziej można wrzucać do kompostownika. Warto jednak sprawdzić czy nie są porażone żadną chorobą, która mogłaby się rozprzestrzenić w kompoście. Z pewnością nie przeznaczamy na kompost liści róż z czarną plamistością. Chore liście wyrzucamy do brązowych worków (bioodpady).

Reklama

Kompost z liści

Mało tego, z liści można stworzyć tzw. ziemię liściową. Popularyzatorem tego rozwiązania jest Monty Don. Opisał je w książce "Bliżej ziemi". Zbiera wszystkie opadłe liście do specjalnie przygotowanego boksu z siatki. Taki kompostownik dla liści ma swoje zadanie. Ziemia, która w nim powstaje nie jest bogata w składniki odżywcze, ale znakomicie poprawia strukturę gleby. Monty dodaje ją jako odżywkę do ciężkich gleb, do ziemi doniczkowej oraz jako ściółka dla roślin leśnych. To doskonały zamiennik torfu i dużo łatwiejszy do pozyskania. Kolejnej jesieni będzie gotowy do użycia.

Jeśli nie masz miejsca na duży boks na liście, umieść je w czarnych workach i nie zamykaj. Można zrobić dziurki w worku. Postaw w miejscu niewidocznym w ogrodzie. Za rok ziemia liściowa będzie gotowa.

Reklama

Czy liście orzecha włoskiego nadają się na kompost?

Niektóre rośliny są bogate w substancje, które szkodzą innym i nie są pożądane w kompostowniku. Często za taki przykład podawany jest orzech włoski. Jego liście zawierają organiczny związek chemiczny o nazwie juglon. Charakteryzuje się działaniem hamującym rozwój i wzrost roślin. Czy to powód, dla którego nie należy wrzucać liści orzecha do kompostownika? Niektórzy zalecają nawet zakładanie osobnego pojemnika do kompostowania tylko liści orzecha. Tymczasem juglon zanika po kilku godzinach do kilku tygodni kompostowania (czas wydłuża się w zależności od odmiany orzecha - orzech włoski czarny czyli Juglans nigra - od 2 do 4 tygodni, a orzech królewski czyli Juglans regian- od kilku godzin do kilku dni). Nie ma więc żadnego szkodliwego działania na podsypywane później kompostem rośliny.

Drugim powodem, dla którego niektórzy nie kompostują liści orzecha jest ich długi okres rozkładu. Przyjmuje się, że zajmuje od 2 do 3 lat. Jest na to jednak sposób. Liście orzecha należy wymieszać z materią kompostową innego pochodzenia. Zdecydowanie przyspieszy to proces rozkładu.

Czy liście pomidorów nadają się na kompost?

Tak, liście pomidorów nadają się na kompost. Warto jednak zwrócić uwagę na to, by były zdrowe. Porażone chorobami lepiej wyrzucić do bioodpadów.