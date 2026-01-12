Warzywnik w ogrodzie zimą

Przydomowy warzywnik to najwspanialsze źródło witamin i innych składników odżywczych dla całej rodziny. Nieważne czy jest mini, duży, nowoczesny, drewniany. Warto spróbować uprawy warzyw we własnym ogrodzie. To nie tylko świetne pożywienie, ale i fascynująca przygoda, aktywność fizyczna na powietrzu i odskocznia od codziennych obowiązków i zmartwień. Może również łączyć pokolenia i dawać pretekst do wspólnej zabawy edukacyjnej z dziećmi. Jak widać jest wiele plusów związanych z posiadaniem warzywnika. A co jeśli można uprawiać warzywa cały rok kalendarzowy? Korzyści jest jeszcze więcej!

Warzywa, które rosną zimą w ogrodzie

Okazuje się, że są warzywa, które mogą przetrwać polską zimę w ogrodzie. Wiąże się to z możliwością korzystania z ich dobrodziejstw w najbardziej ubogim sezonie. Dlaczego nie spróbować uprawy tych warzyw na własnym podwórku? Codzienna porcja zdrowej zieleniny na wyciągnięcie ręki? Brzmi zachęcająco. Oto 3 warzywa bogate w składniki odżywcze, które rosną zimą.

Jarmuż zimą w warzywniku

Jarmuż jest coraz bardziej popularny w Polsce, ale jeszcze nie na tyle na ile zasługuje. Wysiewa się go w lipcu, a z rozsady można wsadzać go do gruntu do połowy września.Zbiór jarmużu zaczyna się jesienią i kończy wiosną. Zrywa się kolejno pojedyncze liście. Roślina ta słabo znosi przechowywanie już po ścięciu, dlatego zaleca się stopniowe obrywanie liści.

Jarmuż jest niskokaloryczny i bogaty w składniki odżywcze takie jak:

Żelazo

Potas

Miedź

Fosfor

Wapń

Magnez

Witamina A

Witamina C

Witamina B1

Witamina B2

Witamina PP

Witamina E

Witamina K

Luteina

Kwas foliowy

Białko i aminokwasy

Polifenole

Jak widać po składzie, jarmuż to bardzo cenne warzywo. Powinno być szerzej stosowane w polskich domach, tym bardziej, że może rosnąć nawet zimą. Jarmuż jemy na surowo np. w sałatkach lub po obróbce termicznej. Może stanowić także dodatek do zup.

Roszponka rośnie nawet zimą

Roszponka może być wysiewana na zbiór zimowy, a nawet wiosenny. Taki siew należy wykonać we wrześniu lub w październiku. Pierwsze liście do spożycia będą gotowe zimą. Jeśli ma rosnąć zimą, warto wyłożyć ściółkę, np. ze słomy.

Roszponka jest bardzo wartościową zieleniną. Niejednokrotnie zastępuje sałaty. Jest nieskokaloryczna i posiada niski IG. W jej skład wchodzą:

Witamina C (duże ilości)

Betakaroten

Witamina b6

Potas

Żelazo

Białko

Węglowodany

Skład roszponki wskazuje na działanie przeciwutleniające oraz pozytywnie wpływające na wzrok. To również dobry wybór dla osób odchudzających się, cierpiących na insulinooporność i cukrzycę.

Roszponka to całoroczne warzywo, które możemy dosiewać w miarę potrzeb. Sprawdzi się jako składnik sałatek czy dodatek do kanapek. Najlepiej spożywać ją z dodatkiem oleju roślinnego.

Por i jego późne odmiany

Por odmian późnych może być zbierany zimą albo wczesną wiosną. Do późnych odmian pora zalicza się np. Arkansas, Forrest, Blauwgroene Winter, Winner. Te odmiany są odporne na mróz. Można je zbierać zimą, a nawet do maja kolejnego roku kalendarzowego. Co ciekawe, por na zbiór zimowy można wysiać wprost do gruntu już w połowie kwietnia. Najczęściej jednak sadzimy go z rozsady. Najlepiej zrobić to pod koniec czerwca i zapewnić sobie jeden z podstawowych składników domowego rosołu.

Jakie witaminy ma por? Przede wszystkim por jest niskokaloryczny i ma niski indeks glikemiczny. W jego skład wchodzi:

Błonnik,

Białko,

Betakaroten

Witamina C

Kwas foliowy

Wapń

Potas

Fosfor

Związki siarkowe

Polifenole

W związku z powyższym por pozytywnie wpływa na układ krążenia, działa bakteriobójczo. Jest również dobrym przeciwutleniaczem. Dawniej przykładano również por do miejsc ukąszeń przez owady.