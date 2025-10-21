Jesienny oprysk drzew mocznikiem

Po co pryska się drzewa jesienią mocznikiem? Mocznik ma działanie grzybobójcze. Ważne, aby zadziałał jesienią na liściach drzew owocowych, ponieważ to tam znajdują się zarodniki grzybów. Pryskając liście zanim opadną, ograniczamy rozwój grzybów. Do oprysku stosuje się 5% roztwór mocznika czyli 50 g na 10 l wody. Jak działa mocznik na grzyby? Przyspiesza rozkład liści, a wraz z nimi chorobotwórcze zarodniki grzybów.

Zdaniem ekspertów jest to bardzo skuteczny zabieg, dlatego warto o nim opamiętać każdego roku. Choroby grzybowe, takie jak parch czy brunatna zgnilizna potrafią skutecznie osłabić drzewo, a nawet doprowadzić do utraty wszystkich owoców. Tymczasem mocznik w okresie jesiennym może poprawić odporność drzew.

Jak wykonać oprysk mocznikiem?

Oprysk najlepiej robić przy użyciu maski ochronnej i rękawic. Roztwór wlewamy do dużego pojemnika. Należy dokładnie spryskać całe drzewo i dodatkowo liście, które już opadły.

Kiedy wykonać jesienny oprysk?

Kiedy dokładnie należy wykonać jesienny oprysk drzew mocznikiem? Najlepiej zrobić to po pierwszych przymrozkach. Zwykle występują one od połowy października do początku listopada. Ważne, aby liście jeszcze nie zdążyły opaść na ziemię.

Jakie drzewa pryskamy jesienią mocznikiem?

Uważa się, że bardzo pozytywnie oprysk mocznikiem działa na takie drzewa owocowe jak: