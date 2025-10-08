Kiedy sadzić drzewa i krzewy owocowe?

Zdaniem ekspertów najlepszą porą na sadzenie drzew i krzewów owocowych jest jesień, a konkretnie październik. Dlaczego? Posadzone w tym czasie rośliny zdążą dobrze ukorzenić się przed zimą i w kolejnym sezonie czeka je lepszy start. Nie będą już przesadzane, a więc mogą spokojnie wzrastać. Jesienią sadzimy szczególnie drzewka z odkrytym korzeniem. Kupowane w donicach i innych pojemnikach można sadzić cały sezon.

Do kiedy sadzimy drzewa owocowe?

Kiedy najpóźniej można sadzić drzewa i krzewy owocowe? Jesień, jeśli tylko pogoda na to pozwala, to zawsze dobry termin na nasadzenia. Jedynym wyznacznikiem mówiącym o tym, do kiedy można sadzić drzewa jest temperatura. Pierwsze przymrozki to znak, że najlepszy okres na sadzenie drzew owocowych już się skończył. Mniej odporne na niskie temperatury są grusze, dlatego lepiej sadzić je nieco wcześniej.

Jak sadzić drzewa i krzewy owocowe?

Do sadzenia wybieramy drzewka o wysokości od 120 do 150 cm. Najlepiej, aby pień w najgrubszym miejscu miał minimum 1 cm. Jeśli kupujemy je z gołym korzeniem, warto zwrócić uwagę na system korzeniowy. Najlepiej jeśli są grube główne korzenie oraz cienkie boczne.

Przygotowujemy ziemię pod nasadzenia. Najlepiej przekopać ją, i nawieźć. Stosujemy nawóz fosforowy oraz potasowy. Świetnie nada się tutaj ziemia kompostowa, torf i obornik. Do młodych, cienkich drzewek potrzebny jest palik. Najlepiej umieścić go w dołku przed posadzeniem rośliny, aby korzenie nie zostały uszkodzone przy późniejszym wkopywaniu palika. Jabłonie i grusze najlepiej czują się w glebie o pH 6,8-7,1. Natomiast śliwy wolą glebę o odczynie 5,5-6,5.

Drzewka owocowe sadzimy niebo głębiej niż rosły w szkółce. Zdaniem ekspertów wystarczy umieścić je w ziemi 2-3 cm niżej. Wykopujemy większy dołek i zakopujemy tak, aby miejsce okulizacji pozostało ponad powierzchnią gleby. Wyjątkiem są krzaczaste krzewy owocowe typu porzeczka czy agrest - zakopujemy je jeszcze niżej - od 5 do 8 cm głębiej niż rosły w szkółce. Ziemię wokół nowo posadzonej rośliny dokładnie przydeptujemy i obficie podlewamy. Jeśli pod wpływem wody ziemia się zapadła, możemy dodać więcej ziemi lub ściółki. Prewencyjnie przed pierwszą zimą można usypać kopczyk dookoła pnia, który chroni drzewka i krzewy przed dużymi mrozami.

Jakie odmiany jabłoni, gruszy i śliwy wybrać?

Najlepiej wybrać obficie owocujące odmiany drzewek owocowych. Drugą wskazówką jest wybranie kilku drzewek, które owocują w różnych okresach. Dzięki temu wydłużamy okres zbierania plonów z ogrodu. Następnie kierujemy się odpornością na mróz i choroby. Największym wrogiem drzewek owocowych jest parch. Wybierając odmianę, warto sprawdzić czy jest odporna na tę chorobę. Co więcej, w ogródkach przydomowych najlepiej sprawdzą się drzewka na podkładkach karłowych i półkarłowych.

Ze śliw polecana jest szczególnie śliwka węgierka, śliwa president. Dobry wybór grusz to faworytka, konferencja, chojuro oraz nijisseki. Z jabłoni warto spróbować:

piros,

delikates,

kosztela,

florina,

malinowa oberlandzka,

geneva early.