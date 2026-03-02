Czy w listopadzie można przycinać trawy?

Trawy ozdobne to ostatnio bardzo popularne rośliny ogrodowe. Są wysokie, łatwe w uprawie i dobrze rosną nawet w ubogiej glebie. Stanowią naturalną ozdobę jesiennego ogrodu, tańcząc do muzyki wiatru. Potrafią zbudować bazę, tło w ogrodzie, ale dobrze sprawdzają się także w roli solitera. Późną jesienią lub zimą trawy robią się całkowicie żółte i usychają. Czy wycinać je jeszcze przed zimą czy już na wiosnę? Co jest lepsze dla traw?

Przycinanie traw ozdobnych to największy i w zasadzie jedyny obowiązek z nimi związany. Niektórzy ogrodnicy jeszcze je związują, ale nie jest to niezbędne. Przy dużej liczbie traw ozdobnych w ogrodzie cięcie stanowi nie lada wyzwanie. Czy ten obowiązek czeka nas jeszcze jesienią? To zależy. Osoby, które lubią porządek i przeszkadza im widok suchych traw zimową porą, albo wycinają je już jesienią, albo właśnie je związują tak, aby wiatr nie rozwiewał ich po całym ogrodzie. Najlepszym terminem na cięcie traw jest natomiast wiosna. Eksperci są zgodni w tym temacie.

Kiedy wiązać trawy ozdobne?

Co na to ogrodnicy? Jesienią zalecają związywanie traw. Sucha część rośliny to doskonała ochrona przed mrozem. Co więcej, niezwiązana trawa może zgnić od nadmiaru wilgoci. Przy braku wiązania śnieg dostaje się bowiem z łatwością do środka rośliny i tam zalega. Trawy bardzo nie lubią takich warunków.

Kiedy przycinać trawy ozdobne?

Eksperci radzą przycinać trawy ozdobne wczesną wiosną. Najlepiej, gdy temperatura sięga powyżej 10 stopni. Dobrym terminem będzie początek marca. Gatunki mniej mrozoodporne warto przyciąć dopiero na początku kwietnia, kiedy nie ma już ryzyka dużych przymrozków.

Trawy pampasowe - kiedy przycinać?

Trawy pampasowe to piękne rośliny z jeszcze piękniejszymi pióropuszami. Niestety mogą przymarzać zimą. Problem ten dotyczy także kilkuletnich traw. Szczególnie więc zaleca się ich wiązanie i kopczykowanie. Dobrze, aby rosły w miejscu osłoniętym od wiatrów. Ten rodzaj traw zdecydowanie przycinamy dopiero wiosną. Wydaje się, że marcowe cięcie będzie odpowiednie dla tej rośliny.

Ważne Trawy pampasowe potrafią ranić jak kartka papieru. Zaleca się więc szczególną ostrożność przy ich przycinaniu. Starsze egzemplarze mogą wymagać użycia nożyc elektrycznych lub nawet piły łańcuchowej. Silne pędy ciasno ułożone nie tak łatwo ściąć ręcznie.

Miskanty - kiedy przycinać?

Jest wiele pięknych odmian miskantów. Te trawy upodobałam sobie najbardziej. Są duże, pięknie powiewają na wietrze i zachwycają licznymi pióropuszami (np. Miskant Chiński Memory, Zebrinus czy Giganteus czyli miskant olbrzymi). Są dużo łatwiejsze w uprawie niż trawa pampasowa. Przede wszystkim wykazują się większą odpornością na mróz. Z tej przyczyny można pokusić się o jesienne cięcie tych roślin. Zdaniem ekspertów najlepszym terminem jest wiosna. Nie zaobserwowałam jednak przy tych trawach problemów z zimowaniem, natomiast jesienią są już całkowicie suche. Roślina nie potrzebuje już więc nadziemnej części do zasilenia korzeni. Natomiast związywanie tak dużych okazów jest dla mnie bardzo kłopotliwe. Nie lubię też wiosennego zbierania źdźbeł traw po całym ogrodzie, dlatego gdy już nacieszę się widokiem pióropuszy, ścinam trawy jeszcze przed zimą.

Rozplenice - kiedy przycinać?

Rozplenice to średniej wielkości trawy ozdobne (np. Hameln). To łatwe w uprawie i chyba najpopularniejsze trawy ozdobne w Polsce. Zdaniem ekspertów niektóre odmiany przymarzają. Najlepiej więc z ich cięciem poczekać do wiosny, a ze względu na kompaktowe rozmiary rozplenice można łatwo wiązać.

Ważne Uwaga! Bordowe odmiany to raczej trawy jednoroczne. Nie przetrwają polskiej zimy. Weź to pod uwagę przy wyborze nasadzeń.

Turzyce - kiedy przycinać?

Turzyca to niska trawa stosowana często na obwódki rabat. Należy jednak uważać na jej inwazyjność - bardzo łatwo się rozrasta. Ze względu na mniejszą mrozoodporność z przycinaniem można poczekać nawet do początku kwietnia. Mimo że jest z zasady zimozielona, zaleca się jej cięcie. Wyrosną świeże, zdrowe i intensywne odrosty.

Hakonechloa - kiedy przycinać?

To dosyć niska i dosyć powoli rozrastająca się trawa fontannowa. Hakonechloę przycinamy wiosną. Przy cięciu należy uważać na wyrastające nowe łodyżki tak, aby ich nie uszkodzić i nie spowolnić wzrostu rośliny.

Stipa - kiedy przycinać?

Stipa to niska trawa, romantycznie poruszająca się na wietrze. Sadzona jest często wśród brzóz. Co do zasady stipa nie wymaga cięcia, lecz wyczesywania. Dla zapracowanych ogrodników to zbyt czasochłonny proces i wybierają szybkie cięcie rośliny tuż przy ziemi. Niskie ścięcie stipy pobudza roślinę do wypuszczenia nowych źdźbeł i daje świetne efekty. Kiedy to robimy? Wiosną.

Jak przycinać trawy ozdobne?