Dlaczego na trawniku pojawia się mech?
Mech nie pojawia się bez powodu. Jego obecność to sygnał, że w naszym ogrodzie panują warunki sprzyjające jego rozwojowi, a jednocześnie niekorzystne dla traw.
Najczęstsze przyczyny rozwoju mchu na trawniku to:
- zbyt kwaśna gleba (pH poniżej 5,5),
- nadmierna wilgotność podłoża i słabe odprowadzenie wody,
- zacienienie – brak dostępu do słońca,
- uboga, jałowa gleba o niskiej zawartości składników odżywczych,
- zbyt nisko koszona trawa,
- zaniedbania pielęgnacyjne (brak napowietrzania, wertykulacji, nawożenia).
Gdy te czynniki współistnieją, mech szybko się rozrasta, wypierając korzenie traw i stopniowo dominując przestrzeń. Jeśli chcemy go skutecznie zwalczyć, musimy działać kompleksowo: usunąć mech, ale też poprawić warunki panujące w murawie.
Jak zlikwidować mech z trawnika?
Aby skutecznie usunąć mech, warto połączyć kilka działań pielęgnacyjnych:
1. Wertykulacja
Mechaniczne nacinanie darni (ręcznie lub wertykulatorem) usuwa mech i filc z powierzchni trawnika. Najlepiej przeprowadzić zabieg wczesną wiosną lub jesienią.
2. Aeracja (napowietrzanie)
Nakłuwanie trawnika widłami lub aeratorem poprawia przepuszczalność gleby i dostęp tlenu do korzeni traw.
3. Podniesienie pH gleby (odkwaszanie)
Jeśli gleba jest kwaśna, warto przeprowadzić zabieg wapnowania – ale uwaga, nie robimy tego jednocześnie z nawożeniem azotowym.
4. Regularne nawożenie
Zasilanie trawnika nawozem bogatym w azot wzmacnia trawę i hamuje rozwój mchu.
5. Usunięcie przyczyn wilgoci
Usprawnienie drenażu, naprawa terenu zatrzymującego wodę lub lekkie podniesienie trawnika mogą zdziałać cuda.
Po wykonaniu powyższych kroków warto zastosować sprawdzony, naturalny środek wspomagający – popiół drzewny.
Popiół drzewny to doskonały sposób na pozbycie się mchu z trawnika
Popiół drzewny od dawna stosowany jest w ogrodnictwie jako naturalny nawóz i odkwaszacz, a jego działanie świetnie sprawdza się również w walce z mchem. Dlaczego?
- podnosi pH gleby, co ogranicza rozwój mchu,
- zawiera wapń, potas, magnez i fosfor, które wspierają wzrost trawy,
- działa jak naturalny nawóz mineralny,
- kosztuje nic, jeśli posiadamy kominek lub piec na drewno.
Jak stosować popiół na trawniku?
- rozsyp cienką warstwę popiołu na murawie (ok. 1 litr na 5 m²),
- równomiernie rozprowadź, najlepiej w suche dni,
- po zabiegu podlej trawnik lub poczekaj na deszcz,
- powtarzaj maksymalnie 2–3 razy w sezonie.
Ważne
Używaj wyłącznie popiołu z czystego, niemalowanego drewna. Nie stosuj popiołu z brykietu węglowego, płyt meblowych ani drewna lakierowanego – zawiera szkodliwe związki.
Inne domowe sposoby na mech na trawniku
Popiół to nie jedyny naturalny środek, który można wykorzystać. Dobrym wsparciem w walce z mchem są także:
- soda oczyszczona - rozpuść 3 łyżki sody w 1 litrze wody i opryskaj miejsca z mchem;
- mączka bazaltowa - wzmacnia darń, poprawia strukturę gleby i ogranicza rozwój mchu;
- wapno ogrodowe - podnosi pH gleby, ale stosuj je ostrożnie i nie łącz z nawozami azotowymi;
- piasek kwarcowy - poprawia drenaż, zwłaszcza na trawnikach gliniastych — idealny w połączeniu z aeracją.
