Co trzeba wiedzieć przed próbą rozmnożenia storczyków?

W domowej uprawie storczyki rozmnaża się niemal wyłącznie wegetatywnie, czyli przez podział lub sadzonki. Żeby miało to sens i było bezpieczne dla rośliny, muszą być spełnione poniższe warunki.

Roślina powinna być dorosła i dobrze rozrośnięta, najlepiej po kilku latach uprawy. Najlepszy moment na rozmnażanie storczyka to wiosna albo czas po przekwitnięciu. Ważną zasadą jest to, aby nie dzielić młodych storczyków z małą liczbą pseudobulw, bo ryzyko nieprzyjęcia się obu części jest bardzo duże. W praktyce oznacza to tyle, że najpierw należy ocenić roślinę, a dopiero potem wybrać metodę jej rozmnażania.

Trzeba wiedzieć, że po rozmnożeniu zarówno roślina mateczna, jak i sadzonka rosną wolniej, ponieważ przechodzą stres fizjologiczny.

Rozmnażanie storczyków przez podział

Ta metoda dotyczy storczyków, które tworzą pseudobulwy (zgrubiałe elementy pędu, które pełnią funkcję magazynu wody i substancji odżywczych), na przykład cymbidium i dendrobium. Jeśli roślina jest mocno rozrośnięta, można ją podzielić ją na dwie części. Podział ma sens tylko wtedy, gdy każda część ma wystarczający zapas pseudobulw, bo to od nich zależy siła wzrostu storczyka.

Rozmnażanie przez podział krok po kroku

Wyjmij storczyk z doniczki i delikatnie oczyść bryłą korzeniową z podłoża.

Oceń liczbę pseudobulw, każda nowa część powinna mieć przynajmniej 3 do 5 pseudobulw z liśćmi.

Podziel roślinę czystym zdezynfekowanym narzędziem.

Miejsca cięcia zabezpiecz środkiem odkażającym, w praktyce często używa się zmielonego węgla aktywnego.

Posadź obie części w świeżym podłożu przeznaczonym dla storczyków.

Ważne: Podział wykonujemy wyłącznie na roślinie, która ma co najmniej 6 pseudobulw. Wtedy podział na dwie części może się udać i nie kończy się osłabieniem całej rośliny.

Rozmnażanie storczyków z łodygi

Nie każdy storczyk rozmnaża się tak samo. Falenopsis i storczyki z grupy Vanda można rozmnażać przez przycięcie i ukorzenienie fragmentu łodygi, pod warunkiem, że roślina ma już korzenie powietrzne. Zasada jest prosta.

Wybiera się pęd długości co najmniej 30 cm z widocznymi korzeniami powietrznymi. Sadzonkę umieszcza się w podłożu dla storczyków, tak aby węzeł był zanurzony w podłożu. Pilnuje się, aby nie dopuścić do przesuszenia w pierwszym okresie po posadzeniu. Ta metoda wymaga częstego, ale ostrożnego podlewania, bo świeża sadzonka łatwo traci w wilgoć.

Rozmnażanie storczyków przez keiki

Keiki to młoda roślinka, która pojawia się na pędzie kwiatostanowym storczyka. Często tworzą ją falenopsis, dendrobium i epidendrum. To jedna z najbardziej domowych metod rozmnażania, bo storczyk robi sporą część pracy sam.

Keiki oddzielamy od storczyka, gdy mają co najmniej 3 liście i korzenie długości około 5 cm. Odcinamy je razem z fragmentem pędu oraz sadzimy w podłożu dla storczyków.

Dobra rada: Keiki można zostawić w tej samej donicy, co roślina mateczna, jeśli jest miejsce. Przesadzanie do osobnej doniczki często robi się dopiero po około roku. To ma sens, bo młoda roślina korzysta z warunków wytworzonych przez roślinę mateczną. W podłożu mogą być obecne grzyby mikoryzowe, wspierające rozwój korzeni. Jeśli sadzimy keiki osobno, od razu można dodać do nowego podłoża odrobinę starego podłoża z doniczki rośliny matecznej.

Jak dbać o storczyki po rozmnożeniu

Po podziale lub oddzieleniu sadzonki storczyk potrzebuje spokojnych warunków. W praktyce chodzi o stabilną temperaturę, jasne stanowisko bez ostrego słońca i ostrożne podlewanie. Roślina może co jakiś czas zwolnić ze wzrostem. To normalne po stresie związanym z zabiegiem.

Czy każdy storczyk można rozmnożyć w domu?

Nie. Najłatwiej rozmnażać te, które tworzą pseudobulwy i nadają się do podziału, albo te które wytwarzają keiki. Metoda musi pasować do konkretnego rodzaju storczyka.