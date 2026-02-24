Borówka amerykańska to dobrze znana i chętnie uprawiana w Polsce roślina, ceniona za smaczne owoce przypominające leśne jagody. Jest krzewem wieloletnim, który może dorastać do 2–2,5 metra wysokości i owocować regularnie nawet przez kilkadziesiąt lat. Najlepiej rośnie w glebie kwaśnej o pH poniżej 5 oraz na stanowiskach słonecznych i jasnych. Kwitnie od kwietnia do maja, natomiast okres owocowania zależy od odmiany – najwcześniejsze, takie jak Duke, Earliblue czy Spartan, dojrzewają pod koniec czerwca, a późniejsze, m.in. Elliot i Brigitta, mogą owocować aż do października.

Owoce borówki są nie tylko smaczne, ale również bardzo wartościowe pod względem odżywczym. Zawierają liczne przeciwutleniacze, witaminy (A, z grupy B, C, E i K) oraz minerały, takie jak wapń, żelazo, magnez, fosfor i cynk.

Uprawa borówki amerykańskiej nie jest skomplikowana, a najwięcej prac pielęgnacyjnych przypada na wiosnę i lato. Mimo to krzew wymaga troski przez cały rok, jeśli zależy nam na obfitych zbiorach. Jednym z kluczowych elementów pielęgnacji jest odpowiednie nawożenie, które wspiera prawidłowy wzrost i owocowanie rośliny.

Nawożenie borówki amerykańskiej

Reklama

Odpowiednie nawożenie borówki amerykańskiej to jeden z najważniejszych zabiegów, jeśli zależy nam na obfitych i dorodnych plonach. Zanim jednak zastosujemy nawóz, warto zadbać o właściwe warunki glebowe. Krzew najlepiej rośnie w podłożu kwaśnym (pH 3,8–4,8), lekkim, przepuszczalnym, próchniczym i niezbyt zasobnym w składniki pokarmowe.

Reklama

Borówkę zasila się zazwyczaj 2–3 razy w sezonie. Pierwszą dawkę nawozu podaje się w momencie pojawienia się pąków, a kolejną po zawiązaniu owoców. Specjaliści podkreślają, aby nie nawozić rośliny po 15 lipca. Zbyt późne dokarmianie może przedłużyć okres wegetacji, co zwiększa ryzyko przemarznięcia krzewu w okresie zimowym.

Nawozy mineralne do borówki amerykańskiej

W uprawie borówki amerykańskiej szczególnie polecane są nawozy mineralne o kwaśnym odczynie. Tego typu preparaty nie tylko dostarczają roślinie kluczowych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor, potas czy magnez, ale także pomagają utrzymać odpowiednio niskie pH gleby, które jest niezbędne do prawidłowego wzrostu krzewu. Stosując nawozy mineralne, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania. Warto również uważnie obserwować roślinę po pierwszym zastosowaniu nowego preparatu, aby sprawdzić, jak reaguje na wybrany środek i w razie potrzeby skorygować sposób nawożenia.

Nawozy organiczne do borówki amerykańskiej

Borówkę amerykańską można zasilać również nawozami organicznymi, pamiętając jednak, że powinny one mieć kwaśny odczyn. Doskonałym rozwiązaniem jest kompost przygotowany z igliwia, szyszek, kory oraz rozdrobnionych gałązek roślin iglastych, który nie tylko dostarcza składników odżywczych, ale także pomaga utrzymać odpowiednie pH podłoża. Nawozy organiczne stosuje się zazwyczaj dwa razy w roku – wiosną, aby pobudzić roślinę do wzrostu, oraz jesienią, by dodatkowo zabezpieczyć glebę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie zaleca się natomiast używania obornika, ponieważ ma on zbyt wysoki odczyn pH i może negatywnie wpłynąć na rozwój borówki.

Jak wybrać odpowiedni nawóz do borówki amerykańskiej?

Krzewy borówki potrafią same zasygnalizować, że czegoś im brakuje – wystarczy uważnie obserwować liście i tempo wzrostu. Niedostateczna ilość azotu objawia się zahamowaniem wzrostu oraz żółknięciem, a następnie czerwienieniem liści i pędów. Z kolei nadmiar azotu prowadzi do zbyt bujnego wzrostu i utrzymywania się intensywnie zielonych liści nawet jesienią. Braki potasu można rozpoznać po brązowieniu i podwijaniu się liści do środka, natomiast jego nadmiar powoduje pojawienie się chlorozy na brzegach liści i ich przedwczesne opadanie. Niedobór fosforu skutkuje fioletowym zabarwieniem ogonków oraz blaszek liściowych. Bardzo istotny jest także odpowiedni odczyn gleby – jeśli pH będzie zbyt wysokie, borówka przestanie rosnąć, a jej liście zaczną żółknąć i opadać. Regularna kontrola kondycji roślin pozwala szybko zareagować i przywrócić im właściwe warunki do rozwoju.