Rzodkiewka - kiedy siać?

Jeszcze przed sezonem warto zaplanować sobie warzywnik. Wybieramy rośliny, jakie chcemy mieć w ogrodzie. Warto siać i sadzić przede wszystkim takie, które naprawdę lubimy jeść na co dzień. Często więc siejemy różnego rodzaju sałatę, szczypiorek i rzodkiewkę. Jej atutem jest niewątpliwie szybki wzrost. Warzywa zbiera się już po około 30 dniach. Można wysiewać ją już w marcu i dosiewać w sezonie. Urośnie na praktycznie każdej glebie, najlepiej w miejscu słonecznym. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to systematyczne podlewanie w czasie suszy.

Jakie odmiany rzodkiewki wybrać?

Do najbardziej popularnych odmian rzodkiewek wysiewanych w polskich ogrodach zalicza się:

rzodkiewka Saxa (łagodna w smaku, wczesna odmiana)

(łagodna w smaku, wczesna odmiana) rzodkiewka Tetra (łagodna w smaku, wczesna odmiana)

(łagodna w smaku, wczesna odmiana) rzodkiewka Szkarłatna (ostrzejsza w smaku, wczesna/średnio wczesna odmiana)

(ostrzejsza w smaku, wczesna/średnio wczesna odmiana) rzodkiewka Sopel Lody (biała, podłużna, ostra w smaku, późna odmiana)

Co ile cm siać rzodkiewkę?

Zaleca się, aby sadzenie rzodkiewki było przeprowadzone w odstępach ok 15 cm x 2 cm. Nie jest to zbyt bujnie rozrastające się warzywo, tym bardziej, że po niedługim czasie od wysiania następuje zbiór.