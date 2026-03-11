Grusza azjatycka ma słodkie, soczyste i zdrowe owoce

Wiele osób uważa, że to jedne z najsmaczniejszych owoców, jakie można uprawiać w ogrodzie. Grusze azjatyckie dają owoce o wyjątkowym aromacie, który łączy w sobie nuty gruszki, jabłka i delikatnej słodyczy przypominającej miód,

Reklama

Owoce są również bardzo zdrowe. Zawierają dużo wody, są lekkostrawne i niskokaloryczne. Dostarczają również błonnika, witamin oraz cennych mikroelementów. Dzięki temu świetnie sprawdzają się jako zdrowa przekąska i są chętnie wykorzystywane w kuchni.

Kiedy sadzić i jak uprawiać gruszę azjatycką w ogrodzie?

Grusze azjatyckie najlepiej sadzić w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od silnego wiatru. Ważne jest również, aby stanowisko było wolne od zastoin mrozowych.

Drzewka najlepiej rosną w glebie żyznej i przepuszczalnej. Sadzenie, zwłaszcza odmian mniej odpornych na mróz, najczęściej zaleca się wykonywać wiosną - w marcu i kwietniu.

Dołek pod sadzonkę powinien być nieco większy niż donica, w której rosła roślina. Na dnie warto wymieszać ziemię z kompostem, co poprawi warunki wzrostu młodego drzewka. Po posadzeniu grusze azjatyckie dobrze jest podeprzeć palikiem i przyciąć na wysokości około 80 cm.

Jeśli chcemy doczekać się owoców, należy posadzić w ogrodzie przynajmniej dwie różne odmiany gruszy azjatyckiej. Dzięki temu drzewa będą mogły się wzajemnie zapylać.

W pierwszych latach uprawy bardzo ważne jest regularne podlewanie. Po kwitnieniu warto również przerzedzić zawiązki owoców. Grusze azjatyckie wymagają także nawożenia preparatami bogatymi w mikroelementy. Rośliny te są wrażliwe między innymi na niedobór żelaza oraz boru.

Reklama

W większości przypadków grusze azjatyckie dobrze znoszą polskie zimy i nie wymagają szczególnej ochrony przed mrozem.

Najlepsze odmiany gruszy azjatyckiej do ogrodu

Wybierając odmianę gruszy azjatyckiej warto zwrócić uwagę na smak owoców, plenność drzewa, termin dojrzewania oraz odporność na choroby i szkodniki.

Do najczęściej polecanych odmian należą:

‘ Shinseiki’ – odmiana bardzo plenna o średnio silnym wzroście. Rodzi kuliste, brązowe owoce, które dojrzewają od drugiej połowy września.

– odmiana bardzo plenna o średnio silnym wzroście. Rodzi kuliste, brązowe owoce, które dojrzewają od drugiej połowy września. ‘Chojuro’ – odmiana bardzo plenna o średnio silnym wzroście. Owoce są kuliste i mają złotobrązową lub miodową skórkę. Dojrzewają w drugiej połowie września. Grusza ta nie wymaga przerzedzania zawiązków.

– odmiana bardzo plenna o średnio silnym wzroście. Owoce są kuliste i mają złotobrązową lub miodową skórkę. Dojrzewają w drugiej połowie września. Grusza ta nie wymaga przerzedzania zawiązków. ‘Hosui’ – odmiana plenna o silnym wzroście. Owoce są duże, kuliste, o złotobrązowej skórce z białymi przetchlinkami. Dojrzewają od pierwszej połowy września.

Jaki nawóz stosować pod gruszę azjatycką

Do nawożenia gruszy azjatyckiej dobrze sprawdzają się nawozy fosforowo-potasowe z dodatkiem magnezu.

Takie preparaty często produkowane są z naturalnych kopalin i nie wymagają obróbki chemicznej. Mają obojętne pH, dzięki czemu nie powodują zakwaszenia gleby. Są polecane zarówno w gospodarstwach ekologicznych, jak i w przydomowych ogrodach. Posiadają także świadectwa przydatności do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodne z unijnymi przepisami.

Nawóz granulowany jest wygodny w użyciu i łatwy do równomiernego rozsiewania. Można go stosować nie tylko pod drzewa owocowe, ale także pod inne rośliny uprawne oraz na plantacjach wieloletnich.