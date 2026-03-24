Modny ogród w 2026 r.

Przyszła wiosna, a wraz z nią najlepszy moment, by zaplanować ogród lub balkon na nowy sezon i rozpocząć przygotowanie rozsad. W tym roku wyraźnie widać zwrot w stronę naturalnych aranżacji, roślin użytkowych do małych przestrzeni oraz nasadzeń przyjaznych owadom. Coraz częściej zieleń wokół domu czy na balkonie ma nie tylko cieszyć oko, ale też odpowiadać na codzienne potrzeby domowników. To sezon świadomego projektowania - warto wiedzieć, co wysiewać właśnie teraz, by w kolejnych miesiącach cieszyć się otoczeniem bliższym naturze, wygodniejszym w pielęgnacji i lepiej dopasowanym do stylu życia.

Reklama

3 trendy w ogrodach 2026

Aktualnie przydomowy krajobraz, taras czy balkon mają spełniać nie tylko rolę dekoracyjną, ale i użyteczną. Może dodatkowo służyć człowiekowi i zapylaczom. Zaczynamy więc myśleć szerzej o przestrzeni, na którą mamy wpływ. W polskich ogrodach sezonu 2026 najmodniejsze będzie:

wprowadzanie naturalnych kompozycji roślinnych, sadzenie roślin użytkowych (warzywa, zioła, drzewa i krzewy owocowe), sadzenie roślin przyjaznych owadom.

Ogród nie tylko jako dekoracja

Początek wiosny to jeden z najważniejszych momentów w całym ogrodniczym kalendarzu. To właśnie teraz zapadają decyzje, które później przekładają się nie tylko na wygląd ogrodu czy balkonu, ale też na wygodę pielęgnacji roślin przez cały sezon. Przygotowanie rozsad pozwala lepiej zaplanować nasadzenia, dobrać odmiany do warunków i zyskać większą kontrolę nad rozwojem roślin już od pierwszego etapu. Dla wielu osób to także sposób na bardziej świadome wejście w sezon - niezależnie od tego, czy do dyspozycji mają ogród, taras, czy zaledwie kilka donic na balkonie. Zielona przestrzeń coraz rzadziej pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną. Dziś ma także uspokajać, dawać przyjemność codziennego kontaktu z naturą i, coraz częściej, przynosić również plony.

- Wiosna to najlepszy moment, by zacząć od planu i rozsad, bo właśnie wtedy możemy świadomie zdecydować, jaki charakter ma mieć nasza zielona przestrzeń. Na balkonach i tarasach coraz częściej pojawiają się nie tylko klasyczne zioła czy pomidory, ale też bardziej oryginalne rośliny, takie jak na przykład truskawka Pendula czy pachnący groszek Purple Pimpernel. To pokazuje, że nawet niewielka przestrzeń może być jednocześnie piękna, użytkowa i bardzo osobista - mówi Joanna Legutko, ekspertka ogrodnicza, wiceprezes firmy W. Legutko.

Trendy ogrodnicze 2026

W tym sezonie wyraźnie widać zwrot ku ogrodom i balkonom bardziej naturalnym, mniej formalnym i lepiej dopasowanym do stylu życia. Na znaczeniu zyskują kompozycje lekkie, swobodne, inspirowane naturą, ale w nowoczesnym wydaniu. Obok roślin typowo ozdobnych pojawia się coraz więcej gatunków użytkowych - warzyw, owoców i ziół, które można uprawiać nawet na niewielkim metrażu.

Reklama

W trendach mocno zaznaczają się także kwiaty o delikatniejszym, bardziej „bukietowym” charakterze - odpowiednie do naturalnych rabat, skrzynek balkonowych i luźniejszych kompozycji. Coraz chętniej wybierane są rośliny, które wyglądają lekko i swobodnie, a jednocześnie wnoszą do aranżacji coś mniej oczywistego. Ważnym kierunkiem pozostają także nasadzenia przyjazne owadom oraz gatunki, które pozwalają połączyć dekoracyjność z codzienną użytecznością.

Wiosenne planowanie ogrodu

Wiosenne planowanie najlepiej zacząć od prostego planu: ocenić nasłonecznienie miejsca, sprawdzić, ile przestrzeni mamy do dyspozycji, a następnie dobrać rośliny do warunków i tempa codziennej pielęgnacji. Na początek dobrze wybierać gatunki, które dają satysfakcję już w pierwszym sezonie - zioła, pomidory do pojemników, kwiaty jednoroczne czy rośliny przyjazne owadom. Taki przemyślany start ułatwia pielęgnację i pozwala stworzyć aranżację, która będzie spójna, efektowna i wygodna na co dzień.

Wysiewy

Wczesna wiosna to również dobry moment, by rozpocząć przygotowanie wielu rozsad w domu lub pod osłonami. W marcu i na początku kwietnia często wysiewa się rośliny, które potrzebują dłuższego startu, takie jak pomidory, a także część ziół i roślin ozdobnych. To również odpowiedni czas, by rozplanować wysiewy tak, aby później łatwiej rozłożyć prace w ogrodzie i na balkonie. Warto z wyprzedzeniem pomyśleć nie tylko o tym, co posiać, ale też jaką funkcję ma pełnić dana przestrzeń. Inaczej planujemy balkon wypoczynkowy, inaczej zielnik przy kuchni, a jeszcze inaczej ogród, który ma być jednocześnie dekoracyjny i przyjazny przyrodzie. Im lepiej przemyślany początek sezonu, tym łatwiej utrzymać spójny efekt w kolejnych miesiącach.

- Coraz więcej osób wybiera rośliny nie tylko ze względu na kolor, ale też na ich charakter i funkcję. Dużym zainteresowaniem cieszą się dziś gatunki, które dają lekki, naturalny efekt, jak lnica marokańska czy celozja pierzasta Scarlet Plume, a jednocześnie dobrze wpisują się w swobodniejsze, bardziej współczesne aranżacje. Widać też wyraźnie, że ogród i balkon stają się coraz bliższe codziennemu życiu - są naturalnym miejscem relaksu, ale też zachętą do własnych prób uprawy - podkreśla ekspertka ogrodnicza, Joanna Legutko.

Podsumowanie

Współczesne ogrodnictwo coraz mocniej odchodzi od sztywnego podziału na część ozdobną i użytkową. Balkon może być jednocześnie miejscem relaksu, kompaktowym warzywnikiem i pachnącą strefą odpoczynku. Ogród może łączyć funkcję reprezentacyjną z bardziej swobodnymi nasadzeniami, które wspierają bioróżnorodność i nie wymagają nadmiernie intensywnej pielęgnacji.

Dlatego początek wiosny warto potraktować jako czas planowania: doboru roślin do warunków, przeglądu donic i podłoży, rozpisania wysiewów i przemyślenia, jak ma wyglądać codzienne korzystanie z zielonej przestrzeni. Dobrze zaplanowany sezon zaczyna się właśnie teraz - od prostych decyzji, które później przekładają się na ogród lub balkon bardziej spójny, funkcjonalny i przyjemny na co dzień.

Źródło: Legutko