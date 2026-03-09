Wąska rabata wzdłuż podjazdu

Problem wąskiej rabaty wzdłuż podjazdu jest bardzo częsty. Zwykle garaż budowany jest przy granicy działki, dlatego niewiele przestrzeni pozostaje do ogrodzenia. To szczególnie zdarza się przy budynkach dwurodzinnych tzw. bliźniakach albo szeregowcach. Niekiedy także na dużych działkach planuje się wąską rabatę oddzielającą podjazd od trawnika. Warto zaplanować taką rabatę tak, aby cały rok cieszyła oko. Nie musi być nudna - skomponowana z jednego rodzaju roślin, np. tuj czy bukszpanów. Warto ją urozmaicić różnymi gatunkami. Oto nasza propozycja.

Jakie rośliny posadzić na wąskiej rabacie wzdłuż podjazdu?

1. Cis pospolity - dobrze, aby taka rabata miała chociaż jedną roślinę zimozieloną, dlatego wybieramy cis - wiecznie zielony ozdobi rabatę nawet zimą; dodatkowo jego czerwone owoce stanowią pokarm dla ptaków.

2. Hortensja bukietowa - drugie założenie to chociaż jedna roślina kwitnąca, tutaj ozdobą będą kwitnące od lipca hortensje bukietowe, zastosowano niższą odmianę, można wybrać np. Bobo, Polestar, Little Spooky czy Little Lime; jest bezproblemowa w uprawie, wymaga cięcia.

3. Rozplenica japońska Hameln - to jedna z najbardziej popularnych traw ozdobnych średnich; w tej kompozycji stanowi zielony wypełniacz, ale i uatrakcyjnia ogród późnym latem dzięki powiewającym na wietrze kłosom, jest bardzo łatwa w uprawie.

4. Rozplenica japońska Little Bunny - druga trawą stanowiącą zielone tło kompozycji jest Little Bunny, ma delikatniejsze źdźbła i kłosy.

Wszystkie rośliny zastosowane w tej kompozycji są bezproblemowe - nie mają szczególnych wymagań. Preferują glebę próchniczą, żyzną lub lekko żyzną o lekko kwaśnym odczynie. Należy je systematycznie nawadniać, ale nie przelewać. Trawy można jesienią związywać, tworząc warkocze, co stanowi ozdobę w sezonie jesienno-zimowym i ułatwia wiosenne ścinanie. Kwiaty hortensji można zostawić na roślinach na zimę. Wyglądają bajecznie pod cienką warstwą śniegu. Natomiast cis będzie zielony przez okrągły rok.