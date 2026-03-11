Kiedy siać groch do gruntu?

Groch wysiewa się do gruntu w marcu i kwietniu,chociaż niektórzy robią to z powodzeniem nawet tuż po roztopach.

Groch - uprawa w ogrodzie

Groch jest łatwy w uprawie. Wymaga systematycznego podlewania, ale należy uważać na przelanie. Za duża wilgotność sprzyja porażeniu mączniakiem. Najlepiej unikać siania grochu w miejscach, w których wcześniej uprawiane były warzywa strączkowe. Najlepiej wysiewać go co 2 tygodnie, aby zapewnić sobie regularny zbiór.

Jak siać groch?

Ziarna grochu zakopujemy w 5-centymetrowych dołkach w odstępach około 7 cm. Między rzędami najlepiej zachować odstęp nie mniejszy niż 25 cm.

Warto zapoznać się z roślinami koło, których groch lubi rosnąć (przyjazne sąsiedztwo warzyw). W przypadku grochu będzie to: rzodkiewka, marchew, ogórek, fasola, kukurydza, rzepa. Jest więc w czym wybierać. Warto odpowiednio przemyśleć plan warzywnika przed wysianiem nasion do gruntu. Co więcej, na zdrowy wzrost grochu wpływa gorczyca. Odstrasza żerującą na grochu pachówkę strąkóweczkę.

Jak zaprawić nasiona grochu?

Aby posiane nasiona były zdrowe i pobudzone do wzrostu stosuje się tzw. zaprawianie. Najlepiej użyć do tego naparu z rumianku. W przestudzonym naparze moczy się nasiona przez kilka minut. Następie należy je wysuszyć i wymieszać z popiołem. Teraz nasiona są gotowe do wysiewu.