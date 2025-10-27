Jak ogławiać róże?

Ogławianie róż to obcinanie przekwitłych kwiatów. Oprócz walorów estetycznych warto robić to przez cały sezon kwitnienia z każdym kolejnym kwiatem, aby rośliny te nie związywały nasion. Tracą wówczas składniki odżywcze i energię na ich produkcję zamiast na rozrastanie się i kolejne kwitnienie (gdy mamy do czynienia z różami powtarzającymi kwitnienie). Zachęcam, aby próbować tego ze wszystkimi odmianami, ponieważ róże z zasady kwitnące raz w sezonie potrafią nas zaskoczyć. Obcinanie kwiatów róż po kwitnieniu to sposób na zachowanie pięknych, silnych, a nawet drugi raz kwitnących krzaczków. Jak każde cięcie pobudza roślinę do dalszego wzrostu.

Co więcej, pozbywanie się schnących kwiatów to także profilaktyka chorób grzybowych. Obumierające części roślin, szczególnie przy obfitych opadach deszczu, to sprzyjające środowisko do rozwoju infekcji. Zalet tego prostego zabiegu jest więc wiele. Niektórzy ogławiają róże systematycznie podczas spacerów po ogrodzie poprzez uszczykiwanie ich dłonią, ale eksperci polecają inny sposób. Jak poprawnie ogławiać róże?

Ogławianie róż - liść właściwy

Kluczem do sukcesu jest liść właściwy. Należy zwrócić uwagę, że przy samym pąku kwiatowym (a później kwiatku) róża ma liście składające się z 3 podlistków. Dopiero po kilku takich liściach znajduje się liść właściwy składający się z 5 podlistków. Taki liść można zobaczyć na poniższym zdjęciu. Cięcie przekwitłych kwiatów róż najlepiej wykonywać nad pierwszym liściem właściwym, licząc od góry.

Jak przycinać róże po kwitnięciu?

Gdy już znajdziemy liść właściwy, tniemy pęd pod kątem 45 stopni najlepiej zaraz nad liściem. Pamiętajmy, żeby go nie uszkodzić. Z miejsca pomiędzy liściem a łodygą powinien wyrosnąć nowy pęd. Ważne, aby do cięcia róż używać czystych narzędzi. Sekator może przenosić choroby grzybowe. Jeśli zależy nam na niższym krzaczku róży, można ciąć niżej nić pierwszy liść właściwy, ale zachowując zasadę przycinania pod kątem 45 stopni nad liściem (najlepiej rosnącym w kierunku zewnętrznym).

Do kiedy ogławiać róże?

W odpowiednim momencie należy przestać ogławiać róże. Zabieg ten pobudza roślinę do wypuszczania nowych pędów i dalszego kwitnienia. Tymczasem jesienią róże powinny już szykować się do zimy. Kiedy zatem zaprzestać ogławiania tych roślin? Uznaje się, że terminem, kiedy zostawiamy już przekwitłe kwiaty na różach jest wrzesień. Często te piękne kwiaty dekorują ogród aż do późnej jesieni, nawet przy przymrozkach. Dajemy im w spokoju przekwitać, aby roślina mogła zakończyć okres wegetacji przed nadejściem zimowych mrozów.