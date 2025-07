Ważne

Ogórki to rośliny potrzebujące dużo składników odżywczych dla prawidłowego plonowania. Stąd zaleca się regularne nawożenie, co około 2-3 tygodnie przez cały okres wegetacji. W ten sposób nie dopuścimy do niedoborów, które przekładają się na wygląd i smak owoców.