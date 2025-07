Co robić w sierpniu w ogrodzie: przycinanie drzew owocowych

Jednym z ważniejszych sierpniowych zadań jest letnie cięcie drzew owocowych. W przypadku czereśni, wiśni i grusz najlepiej wykonać je zaraz po zbiorze owoców. Usunięcie cienkich, nadmiernie zagęszczających koronę pędów pozwoli drzewu lepiej się przewietrzać i ograniczy ryzyko chorób grzybowych.

Na początku sierpnia warto przyjrzeć się jabłoniom. Jeśli owoce dojrzewają pod koniec miesiąca lub we wrześniu, można jeszcze wykonać delikatne cięcie prześwietlające. Chodzi o to, by światło dotarło do wnętrza korony. Dzięki temu jabłka będą większe, bardziej wybarwione i smaczniejsze. Usunięcie kilku silnych, pionowych przyrostów rocznych znacząco poprawi jakość plonów.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: cięcie krzewów owocowych

Nie tylko drzewa owocowe wymagają przycięcia. Krzewy owocowe również zasługują na sierpniową uwagę. Agrest i porzeczki należy prześwietlić. Usuń stare, zdrewniałe pędy i nadmiar młodych, pozostawiając tylko najzdrowsze. Dzięki temu światło dotrze do środka krzewu, a nowe przyrosty będą miały więcej miejsca do rozwoju.

Nie zapomnij o malinach! Po zakończonym owocowaniu należy usunąć wszystkie pędy, które w tym sezonie wydały owoce. W ich miejsce wyrastają nowe, które przyniosą plon w przyszłym roku.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: przycinanie truskawek

Truskawki wymagają szczególnej opieki zaraz po zbiorach. Rośliny warto przyciąć na wysokość ok. 5 cm, usuwając starsze liście i chwasty. Pozwoli to ograniczyć rozwój chorób i ułatwi regenerację. W sierpniu stosuje się także ostatnią dawkę nawozu, najlepiej z przewagą potasu i fosforu, oraz zabezpiecza rośliny opryskami ochronnymi przed chorobami grzybowymi.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: systematyczne zbieranie warzyw

Sierpień to również intensywny czas zbiorów w warzywniku. Owoce i warzywa dojrzewają w szybkim tempie, dlatego regularne doglądanie grządek i zbieranie plonów zapobiega ich przejrzeniu i gniciu.

Zbieraj systematycznie:

pomidory, ogórki, cukinie, papryki, bakłażany,

fasolę szparagową, brokuły, kalafiory, buraki i marchew,

ziemniaki – ich żółknące liście to znak, że pora je wykopać. Najlepiej zrobić to widłami i pozostawić bulwy do przeschnięcia na słońcu.

Co siać i sadzić w sierpniu?

Sierpień to także idealny czas, by pomyśleć o przyszłości. Na grządkach można jeszcze z powodzeniem wysiać warzywa na zbiór jesienny lub oziminy, które wykiełkują przed zimą i będą gotowe do wiosennego zbioru.

Do wysiewu w sierpniu nadają się:

na zbiór jesienny: rzodkiewka, koper, rukola, sałata, endywia,

na zbiór wiosenny: roszponka, szpinak, cebula ozima, niektóre odmiany marchwi i pietruszki.

W drugiej połowie sierpnia rozpoczyna się także sadzenie roślin cebulowych. Do ziemi trafić powinny: tulipany, hiacynty, lilie, a także zimowity jesienne i krokusy jesienne, które zakwitną już tej jesieni, około 6–8 tygodni po posadzeniu.

Warto także przygotować rozsady dwuletnich kwiatów ozdobnych, takich jak stokrotki, malwy, niezapominajki, bratki czy dzwonki ogrodowe.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: pielęgnacja rabat i bylin

Rośliny ozdobne w sierpniu potrzebują cięcia i podlewania. Dotyczy to zwłaszcza bylin takich jak lawenda. Przycięta po kwitnieniu, zagęści się i będzie lepiej zimować. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów na rabatach (np. u lilii, floksów, ostróżek) pozwala zachować estetykę ogrodu i często pobudza rośliny do ponownego kwitnienia.

Co robić w sierpniu w ogrodzie: trawnik i podlewanie

Nie można zapomnieć o trawniku. Choć wiele osób rezygnuje z jego pielęgnacji latem, sierpień to dobry moment na jego regenerację.

Koszenie – niezbyt nisko, najlepiej na wysokość 4–5 cm.

– niezbyt nisko, najlepiej na wysokość 4–5 cm. Podlewanie – rano lub wieczorem, rzadko, ale obficie.

– rano lub wieczorem, rzadko, ale obficie. Dosiewka i nawożenie – naprawa łysych placów oraz stosowanie nawozów jesiennych, które wzmacniają korzenie, ale nie stymulują wzrostu trawy.

