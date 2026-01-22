Kwiat pieniążek na szczęście - dlaczego?

Pilea peperomioides, znana u nas jako pieniążek, a na świecie jako „Chinese Money Plant”, wyróżnia się idealnie okrągłymi liśćmi osadzonymi na długich ogonkach. Roślina pochodzi z Chin, ale do Europy przybyła dzięki norweskiemu misjonarzowi, który przekazywał jej sadzonki z rąk do rąk. I tak stała się prawdziwą roślinną legendą.

Kwiat pieniążek symbolizuje szczęście, dobrobyt i pomyślność finansową, To za sprawą okrągłych liści, które wyglądają jak zielone monety, stąd skojarzenie z bogactwem.

Gdzie postawić pieniążka, aby dobrze rósł?

Kwiat pieniążek najlepiej czuje się:

na jasnym stanowisku , ale nie bezpośrednio w słońcu (okna wschodnie i północne to ideał),

, ale nie bezpośrednio w słońcu (okna wschodnie i północne to ideał), z dala od przeciągów (uwaga na okna i drzwi balkonowe),

(uwaga na okna i drzwi balkonowe), z dala od kaloryfera (zimą może mu być za ciepło).

Zbyt mocne słońce przypali jego liście, a zimne podmuchy sprawią, że zacznie je gubić. A wtedy z „rośliny szczęścia” zostanie tylko smutny patyczek.

Jak podlewać pieniążka, żeby nie stracił formy?

Największy błąd to jak zawsze nadgorliwość. Pilea woli lekkie przesuszenie niż przelanie. Podlewaj ją co 2–3 dni latem, a zimą jeszcze rzadziej – tylko wtedy, gdy ziemia w doniczce będzie sucha. Zasady podlewania:

nigdy nie zostawiamy wody na podstawce ,

, zraszamy liście, jeśli powietrze w domu jest suche (szczególnie zimą),

zimą ograniczamy podlewanie, ale nie dopuszczamy do całkowitego wysuszenia ziemi.

Czego nie lubi kwiat pieniążek?

Pieniążek ma kilka rzeczy, których naprawdę nie toleruje:

przelania – jego korzenie gniją w wilgotnej ziemi,

– jego korzenie gniją w wilgotnej ziemi, przeciągów – liście zaczynają opadać w zawiewanych miejscach,

– liście zaczynają opadać w zawiewanych miejscach, za dużej doniczki – lepiej czuje się trochę ściśnięty,

– lepiej czuje się trochę ściśnięty, braku światła – zacznie się „wyciągać” i tracić kształt,

– zacznie się „wyciągać” i tracić kształt, ciągłego przesuwania – nie lubi częstych przeprowadzek.

Kwiat pieniążek - jak kwitnie?

Pieniążek kwitnie bardzo rzadko. Jego kwiaty są drobne, zielonkawe (zdjęcie poniżej) i raczej nie zachwycają. To liście są jego największym atutem.

Kwiat pieniążek - opadają liście. Co zrobić?

Zaczyna się od żółknięcia lub brązowienia liści – potem zaczynają opadać. Najczęstsze przyczyny to:

za dużo wody,

zbyt ciemne lub przewiewne miejsce,

zbyt suche powietrze zimą,

zbyt dużo nawozu lub jego brak.

W przypadku kiedy pieniążek gubi liście, najczęściej pomaga wyjęcie rośliny z doniczki, usunięcie zgniłych korzeni, podsuszenie bryły i przesadzenie do świeżego podłoża z drenażem na dnie.

Jakie podłoże i nawóz dla pieniążka?

Pilea lubi:

ziemię przepuszczalną (np. uniwersalna ziemia + piasek w proporcji 3:1),

drenaż na dnie doniczki (keramzyt, żwirek),

nawożenie raz w miesiącu – delikatnym nawozem, najlepiej do sukulentów lub roślin o ozdobnych liściach.

Zimą pieniążek nie potrzebuje nawożenia – wtedy odpoczywa.

Jak rozmnożyć pieniążka?

To proste – pieniążek wypuszcza małe odrosty (dzieci), które można ostrożnie oddzielić i posadzić do nowej doniczki. Najlepiej robić to wiosną lub latem. Nie trzeba czekać długo – nowe roślinki rosną szybko i chętnie.