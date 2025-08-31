Przycinanie drzew owocowych we wrześniu

Do połowy września można bez obaw prowadzić tzw. letnie cięcie drzew owocowych, zwłaszcza gatunków pestkowych, takich jak wczesne odmiany śliw, czereśnie czy wiśnie, które zakończyły już owocowanie. Zabieg ten polega przede wszystkim na skracaniu pędów krzyżujących się lub nadmiernie zagęszczających koronę oraz usuwaniu gałęzi chorych czy osłabionych. Dzięki temu drzewa są lepiej uformowane i zdrowsze. Druga połowa lata to optymalny moment na cięcie, ponieważ rany szybciej się goją, a ryzyko infekcji jest znacznie mniejsze niż wiosną. W drugiej części września warto też przyciąć orzecha włoskiego, który najlepiej znosi cięcie właśnie o tej porze roku.

Przycinanie krzewów owocowych we wrześniu

We wrześniu warto zadbać również o krzewy owocowe, skracając ich pędy w ramach pielęgnacji. Przez cały miesiąc, a także późną jesienią, można przycinać lub usuwać stare pędy malin i jeżyn, a dodatkowo prześwietlić krzewy porzeczek i agrestu. Tego rodzaju zabiegi poprawiają zdrowotność roślin i pozytywnie wpływają na ich plonowanie w następnym sezonie.

Przycinanie żywopłotu we wrześniu

Wrzesień to także ostatni moment na formowanie ozdobnych żywopłotów z iglaków oraz roślin liściastych. Zabieg polega głównie na skorygowaniu kształtu i przycięciu nadmiernie wybujałych pędów. Zbyt późne cięcie mogłoby sprawić, że nowe przyrosty nie zdążą się zdrewnieć i będą podatne na przemarznięcie zimą. Dlatego wrześniowe korekty pozwalają zachować estetyczny wygląd ogrodu, a jednocześnie zapewnić roślinom dobre przygotowanie do okresu spoczynku.

Przycinanie róż we wrześniu

Wrzesień to odpowiedni moment na lekkie cięcie róż, które ma na celu głównie poprawę kondycji krzewów przed zimą. W tym czasie usuwa się przede wszystkim stare, zaschnięte lub uszkodzone pędy, a także przekwitłe kwiatostany, aby roślina nie traciła energii na tworzenie nasion. Ważne jest, by nie wykonywać zbyt radykalnych cięć. Intensywne skracanie pędów zostawia się na wiosnę. Wrześniowe cięcie róż powinno być raczej zabiegiem porządkującym, który poprawia przewiewność krzewu i zmniejsza ryzyko chorób grzybowych, a jednocześnie pozwala roślinie spokojnie wejść w okres spoczynku zimowego.

Przycinanie hortensji i azalii we wrześniu

We wrześniu przycinanie hortensji i azalii należy wykonywać z rozwagą, ponieważ te rośliny mają różne wymagania. Hortensje w zależności od gatunku mogą wymagać cięcia wczesną wiosną lub późnym latem, dlatego jesienią ograniczamy się jedynie do usunięcia przekwitłych kwiatostanów oraz suchych czy uszkodzonych pędów. Dzięki temu krzewy zachowają estetyczny wygląd i będą mniej narażone na choroby. Azalie natomiast w większości przypadków nie potrzebują jesiennego cięcia. Zabieg ten przeprowadza się jedynie wtedy, gdy krzewy są zbyt zagęszczone, wówczas usuwa się pojedyncze gałązki, aby poprawić przewiewność i dostęp światła do wnętrza rośliny. Takie umiarkowane cięcie pozwoli hortensjom i azaliom dobrze przygotować się do zimy i zdrowo zakwitnąć w kolejnym sezonie.