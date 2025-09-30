Kiedy wykopać dalie?

Dalie zwykle nie zimują w Polsce, dlatego wykopujemy je na zimę. Kiedy wykonujemy tę czynność? Zwykle robi się to dopiero wtedy, gdy zmarzną. Pierwsze przymrozki sprawiają, że cała roślina brązowieje i więdnie. Nie wygląda atrakcyjnie i najlepiej usunąć ją z ogrodu. Nie można czekać z wykopaniem dalii zbyt długo, ponieważ bulwy mogą zmarznąć lub zgnić.

Jak przechowujemy bulwy dalii?

Pierwszym krokiem jest wycięcie nadziemnej części dalii tak, aby łatwiej było wykopać je z ziemi, np. na wysokości około 10-15 cm. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić karp szpadlem. Warto skorzystać z wideł w celu obluźnienia gleby dookoła bulwy. Po wykopaniu szpadlem karpy dalii należy oczyścić z części zielonych, które z nich wyrastają oraz z ziemi. Można użyć w tym celu wody. Następnie pozostawiamy ją na powietrzu, by przeschła.

Kolejnym krokiem jest umieszczenie bulw w kartonach, skrzynkach czy nawet kastrach budowlanych. Można wysypać dno wiórami z drewna czy innym suchym wypełnieniem np. torfem. Ważne, aby ich niczym nie przykrywać. Muszą mieć dostęp powietrza. Zamknięcie ich w szczelnym pojemniku sprzyja gniciu karp.

Gdzie przechowujmy karpy dalii?

W taki sposób przechowujemy karpy dalii w chłodnych i ciemnym pomieszczeniu. Może to być garaż lub strych. Ważne, aby temperatura nie spadała w tym miejscu poniżej 5 stopni i nie rosła powyżej 10 stopni.