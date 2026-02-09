Byliny wieloletnie, zimujące w gruncie rośliny

Byliny są uwielbiane przez polskich ogrodników. To rośliny wieloletnie, które zimują w gruncie. Co do zasady wsadzone raz, cieszą oko latami. Nie trzeba ich wykopywać jesienią i przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Dzięki temu jest mniej pracy w ogrodzie. Wypełniają przestrzenie pomiędzy drzewami i krzewami, zdobią rabaty i przyciągają zapylacze. Wiele z nich to bowiem rośliny kwitnące i pachnące.

Kiedy rozsadzać byliny?

Dlaczego rozsadzanie bylin jest tak ważne? Zdaniem ekspertów rozrost i kwitnienie bylin znacznie słabnie właśnie po 4 latach. Rozwiązaniem tego problemu jest ich rozsadzanie. Po pierwsze w nowym miejscu posadzenia dbamy o jak najbogatsze podłoże o lepszej strukturze. Po drugie dzielimy roślinę na mniejsze części, przez co dostaje sygnał do wzrostu. Rozsadzanie to sposób na odmłodzenie byliny i pozyskanie nowych sadzonek.

Które byliny rozsadza się jesienią?

Generalnie jesień to najlepsza pora rozsadzania bylin, które kwitną wiosną. Natomiast te kwitnące późnym latem i jesienią, rozmnażamy wiosną. Oto przykłady bylin przesadzanych jesienią:

kocimiętka

szałwia omszona

floksy wiechowate

liliowce

tawułki

funkie

bergenie

żurawki

Jak rozmnażać byliny?

Jak rozmnożyć bylinę? Przede wszystkim robimy to kiedy roślina jest na tyle duża, że z jakiegoś powodu nam to przeszkadza. Taką przyczyną może być zagłuszanie innych roślin czy osłabione kwitnienie albo po prostu chęć pozyskania większej liczby sadzonek. W celu rozmnożenia wykopujemy bylinę z dużą ilością gleby dookoła. Niektóre rośliny łatwo ręcznie podzielić poprzez rozdzielenie ich na mniejsze części - dwie lub więcej w zależności od wielkości karpy i preferencji. Niekiedy niezbędne będzie użycie szpadla, np. przy dzieleniu traw ozdobnych typu miskanty i rozplenice.

W nowym miejscu posadzenia byliny wykopujemy odpowiedniej wielkości dół. Chodzi o to, aby swobodnie mieściły się w nim korzenie rośliny, a miejsce, z którego wyrastają pędy znajdowało się na poziomie gruntu. Takie zagłębienie najlepiej wypełnić ziemią kompostową. Ziemię delikatnie ugniatamy wokół rośliny, podlewamy i jeśli nieco opadnie, dodajemy kolejną warstwę kompostu albo innego rodzaju ściółki pod bylinę. Na koniec jeszcze raz podlewamy. Świeżo posadzone rośliny potrzebują szczególnie dużo wody.

Kiedy najlepiej rozmnażać byliny?

Najlepszym czasem jest jesień, przełom września i października. Rośliny mają już najbardziej intensywny okres za sobą i powoli szykują się zimowego snu.