Kiedy i jak nawozić hortensję? Trzymaj się tych zasad, a będzie kwitła do później jesieni

Hortensja bukietowa, popularny krzew ozdobny, znajduje coraz częstsze zastosowanie w ogrodach przydomowych. Wyróżnia się on charakterystycznymi kwiatostanami o kształcie stożka, które mogą przybierać odcienie od białego, przez żółty, aż po różowy. Krzew ten może osiągnąć różne rozmiary, od 80 cm do nawet 4 metrów wysokości. Okres kwitnienia hortensji bukietowej przypada od przełomu czerwca i lipca i trwa aż do października.

Gdzie sadzić hortensję?

Hortensja bukietowa najlepiej rozwija się w glebie żyznej i próchnicznej. Ważne jest, aby gleba była wilgotna, jednak nie powinna być mokra. Optymalny zakres odczynu gleby dla tej rośliny powinien być kwaśny i mieścić się w przedziale od 4 do 5,5 pH. Stanowiska dla hortensji warto wybierać jak najbardziej słoneczne, ponieważ wtedy będzie najlepiej kwitnąć. Niemniej jednak może ona rosnąć również w miejscach częściowo zacienionych, choć może to skutkować mniejszą ilością kwiatów.

Podlewanie hortensji

Utrzymanie ziemi wokół hortensji w stałej wilgoci jest bardzo istotne, dlatego warto ją często podlewać. Szczególnie w okresach upałów. A jak podlewać? Najlepiej wcześnie rano lub późnym wieczorem. Woda powinna być kierowana bezpośrednio w stronę gleby pod rośliną, unikając przy tym moczenia liści i pędów hortensji.

Nawożenie hortensji

Nawożenie hortensji bukietowej jest niezwykle ważne, jeżeli zależy nam na tym, żeby dobrze kwitła i zachwycała swoim wyglądem. Nawożenie przyczyni się to również do tego, że krzew z roku na rok będzie coraz silniejszy i wyższy. Dodatkowo rzadziej będzie dochodzić do ataków chorób czy szkodników.

Kiedy więc nawozić hortensje?Najlepiej od wiosny do jesieni, czyli przez cały sezon. Możemy ją zacząć nawozić już na przełomie marca i kwietnia i proces ten powtarzać regularnie co 4 tygodnie, aż do sierpnia. W okresie od sierpnia do października, nawożenie hortensji bukietowej wykonujemy jedynie raz w miesiącu. Dzięki temu roślina ma szansę przygotować się na nadchodzącą zimę. Ta zmniejszona częstotliwość pozwali na zahamowanie wzrostu krzewu, umożliwiając mu spokojne wejście w stan zimowego spoczynku.

Jak nawozić hortensję?

Najczęstszym sposobem nawożenia hortensji bukietowej jest wprowadzanie nawozu do gleby.Nawozy mineralne w formie granulowanej oraz nawozy organiczne rozsypujemy blisko korzeni krzewu, po czym delikatnie mieszamy je z podłożem. Innym sposobem jest także zastosowanie płynnych odżywek przygotowanych w domu. Wystarczy rozwodnić nawóz z wodą i gotowe. Taka mieszanka przyda się również do nawożenia dolistnego hortensji bukietowej. Wystarczy, że przelejemy ją do opryskiwacza roślin i będziemy regularnie stosować.

Nawóz do hortensji

Do nawożenia hortensji najlepiej sprawdzają się nawozy organiczne, czyli kompost, biohummus czy obornik. Te naturalne preparaty przyczynią się do polepszenia struktury i żyzności podłoża. Dodatkowo dostarczą niezbędnych składników odżywczych.Zwykle wykorzystuje się je tylko raz w ciągu sezonu.

Oprócz tego warto zdecydować się na nawozy w postaci preparatów mineralnych, przeznaczonych specjalnie do hortensji. Alternatywą mogą być także odżywki dla różaneczników. Pod koniec sierpnia krzew ten najlepiej nawozić odżywkami, które zawierają fosfor i potas. Warto wówczas zrezygnować z nawozów bogatych w azot, który wspomaga wzrost rośliny. Bowiem hortensja powinna wtedy przygotować się do spoczynku zimowego.